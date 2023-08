Jovanotti mette il burro nel caffè, alla faccia della Peppina

Non burro E caffè ma proprio burro NEL caffè, miscelato al suo interno come fosse una zolletta di zucchero: ecco la colazione di Jovanotti che ricorda il Bulletproof coffee.

di Chiara Cajelli 12 Agosto 2023

C’è chi al mattino preferisce caffè e latte, e chi come Jovanotti preferisce caffè e burro. No, non caffè-e-burro separati nel senso che uno lo bevi e l’altro lo spalmi sul pane tostato: intendiamo proprio che mette il burro nel caffè, per fare colazione. Ne ha parlato l’altro giorno su Tik Tok – in un video da Santo Domingo dov’è attualmente ricoverato – come se fosse una ricetta ormai collaudata per lui.

Non è insolito, per Lorenzo Cherubini meglio noto come il Jova, parlare anche di cibo tramite i suoi canali social e tutto cominciò probabilmente nel 2019 quando lanciò la “picciolo challenge“. Ovvero annodare con la lingua il picciolo delle ciliegie. E ora è a Santo Domingo, confinato e quasi immobile per l’incidente in bicicletta di poche settimane fa: se mettere il burro nel caffè lo tira su, buon per lui!

Una sorta di Bulletproof coffee

Non abbiamo i dettagli di questa “ricetta” che richiama tradizioni antichissime tibetane: nel video vediamo solamente una bella tazza di caffè – più o meno 150 ml, è una tazza per cappuccino o forse da té- e Jovanotti che prende due tocchetti di burro e li immerge, mescolandoli come se avesse appena macchiato con latte o condito con zucchero. Tempo fa girava questa convinzione secondo cui mettere del burro (chiarificato) nel caffè mattutino aiuti il metabolismo a bruciare calorie, per dimagrire o avere più energia. Si chiama Bulletproof diet ed è un tormentone. In alcune zone, il caffè siffatto, è chiamato “fat black” ed è a base di caffè, olio di cocco e burro non salato. Il caffè del Jova ci ha fatto ricordare questa cosa, è lui stesso ad ammettere di aver bisogno di “una spinta per fisio“. Ma ovviamente sono tutte nostre supposizioni.

Oppure, data la peculiare personalità di Jovanotti, potrebbe essere semplicemente una libera ispirazione dal Golden Milk ovvero la bevanda ayurvedica a base di curcuma, pepe nero e “latte” vegetale. Il burro, in questo caso, è la parte grassa necessaria per completare la ricetta (e che può essere sostituita con olio di cocco oppure olio di oliva). Secondo la medicina ayurvedica questo è un elisir di longevità. LonJOVAtà, in questo caso.

Sempre per dimagrire, qualche tempo fa girava l’idea di spremere nel caffè il succo di limone. C’è Starbucks che ora nel caffè mette l’olio di oliva. E siamo cresciuti con la canzone “Il caffè della Peppina“, che “Fa il caffè con la cioccolata Poi ci mette la marmellata Mezzo chilo di cipolle Quattro o cinque caramelle Sette ali di farfalle“. Il burro tuttavia non è condimento che ci si aspetterebbe con nonchalance: in fondo, è come se fosse panna.