Kate Middleton viola il rigido protocollo reale sul cibo all’estero

di Manuela 26 Ottobre 2022

Ebbene sì, anche l’impeccabile Kate Middleton una volta ha violato il rigido protocollo reale. Anche se niente di paragonabile a quanto combinato dalla cognata. Semplicemente una volta la principessa del Galles ha mangiato dei molluschi crudi mentre si trovava all’estero, cosa vietatissima ai reali inglesi.

Era il 2016 e la principessa si trovava in viaggio ufficiale in Canada insieme al marito William. Essendo una persona assai curiosa e avventurosa in cucina (ama sperimentare e assaggiare di tutto), ecco che Kate ha assaggiato un sashimi di geoduck (un mollusco noto anche come panopea), affettato sottilmente e guarnito con una salsa di senape e miso. La principessa aveva assai gradito: essendo un’amante del sushi e del sashimi, la consistenza più solida e il sapore fresco di mare l’avevano conquistato.

Peccato solo che ai reali inglesi sia vietato mangiare molluschi e crostacei crudi, soprattutto durante i viaggi all’estero. E questo per evitare qualsiasi rischio di intossicazione alimentare.

Ma la famiglia reale inglese deve sottostare anche ad altre, severe regole per quanto riguarda l’alimentazione: non è che perché hai un titolo reale, allora puoi mangiare tutto quello che ti pare. Per esempio, durante i viaggi all’estero, la royal family dovrebbe evitare di mangiare carni di animali insoliti, piatti troppo esotici o speziati. Vietatissimo, poi, bere l’acqua del rubinetto. Ma anche a casa ci sono regole da seguire: per esempio gli chef reali sanno che non devono mai servire cibi con troppa cipolla o aglio.

Bisogna anche dire, però, che Kate non è stata la prima e non sarà neanche l’ultima ad aver violato le regole alimentari del protocollo reale. Anche lo stesso re Carlo ogni tanto ama mangiare molluschi e crostacei.

Comunque sia, Kate ama molto i sapori forti e i piatti esotici, non disdegnando i piatti tradizionali inglesi come il pollo arrosto. Inoltre spesso cucina per marito e figli, soprattutto pizza, pasta e dolci. Anche se lei non si è mai definita una “maga” del ragù alla bolognese come Meghan Markle.