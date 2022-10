Meghan Markle: che ci crediate o no, dice di essere una maga del ragù

Meghan Markle non solo ha dichiarato di essere un'amante della cucina italiana, ma anche di essere una maga nel preparare un ragù alla bolognese "buonissimo".

di Manuela 21 Ottobre 2022

Meghan Markle ha rilasciato una nuova intervista a Variety. Dopo aver parlato dell’impatto che ha avuto la morte della regina Elisabetta, ha anche ammesso di amare la cucina italiana. Ma non solo: pare che sappia anche preparare un ragù alla bolognese buonissimo.

Diciamo che, ad ogni intervista, salta fuori una passione nuova. In precedenza, infatti, la duchessa del Sussex si era definita una “foodie”, sostenendo di amare il cibo messicano e i sushi bar gourmet. Adesso, invece, dichiara di amare la cucina italiana. Fin qui tutto bene, quello che ci preoccupa, però, è la successiva dichiarazione in merito al fatto che sappia preparare un ragù alla bolognese buonissimo.

In precedenza, infatti, Meghan aveva svelato la sua tristissima versione degli spaghetti con sugo di zucchine alla bolognese. Ecco, non vorremmo che anche il suo ragù alla bolognese segua quella desolante strada.

Oltre a mettersi a cucinare il ragù (sì sì, tutti noi ci figuriamo Meghan in cucina mentre prepara il ragù per Harry), lei e il consorte amano spesso cenare nei ristoranti italiani della California (ok, questo è già più plausibile).

L’intervista di Variety si è poi conclusa facendoci sapere che Meghan adora giocare a Scarabeo, Jeopardy e ai giochi da tavola. Inoltre guarda anche pochissima tv: dopo aver messo i bambini a letto, la sera gioca a Wordle, a Duolingo, pi fa zapping svogliato e infine, stanca di cercare, non guarda nulla.

