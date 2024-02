Masterchef Italia 13: il romantico in bocca al lupo di Niccolò per Eleonora

Tra le maglie più o meno rigide di un programma televisivo ci può essere spazio per la genuinità, per l’inciamparsi tra le parole e sugli scalini, per la volatilità di chi si presenta ai giudici facendo fushhhfiushhhfiushhh e definendosi “un po’ schizzatella”? E chiaro, il programma in questione sarà pur MasterChef, che per genere e per argomento un elemento di imprevedibilità lo deve obbligatoriamente prendere in conto; ma è comunque un mondo di tabelle di marcia, di riflettori che scacciano le ombre, di – e qui qualcuno potrebbe risentirsi – personaggi.

Vi rispondiamo noi – lo spazio c’è, è la prova è che Eleonora Riso non solo ha saputo ritagliarsi una nicchia bella voluminosa tra i personaggi più amati di questa (e forse di tutte) edizione di MasterChef, ma che è pure arrivata alla coppia di episodi finali. Quota follia, fattore X, forse più banalmente creatività, ma attenzione: a quanto pare Eleonora non ha conquistato solo spettatori e giudici.

“All’inizio mi sembravi una pazza”

Eleonora e Niccolò – da una parte la dimensione causticamente astratta della follia (quella buona beninteso), dall’altra quella più esatta, più precisa, che in maniera tradizionale potremmo affibbiare a chi nella vita ha deciso di laurearsi in medicina.

Non fraintendeteci, mica siamo qui per fare l’angolo del cuore – anche perché, da una manciata di mesi a questa parte, su queste pagine è saldamente occupato da Enrico Bartolini e Roberta Morise -, che poi i riflettori brillano e a volte ingannano, ma il dado pare sempre più tratto.

Eleonora è arrivata in finale, dicevamo, e l’ha fatto anche superando un amarissimo testa a testa con Niccolò. Ora, a poche ore dalla Finalissima di MasterChef, lui torna con un messaggio che lascia intendere un qualcosa in più del doveroso “in bocca al lupo”.

“Entrato con Riso Ludi, uscito con Riso Eleonora” scrive Niccolò su Instagram. “All’ inizio mi sembravi una pazza…Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza… Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative e per questo mi hai sempre sorpreso e strappato un po’ del tuo Riso”.

“Ti ho già detto che per me hai il cognome più bello del mondo” continua Niccolò “quindi adesso asciugati quelle lacrime di pino mugo e rimani concentrata per questa sera. Mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarti anche in finale”.

Un ultimo dettaglio, che in redazione siamo sì un po’ cinici ma anche e soprattutto dei teneroni: solo qualche giorno fa Eleonora ha pubblicato un messaggio simile per salutare Niccolò. Nei commenti, proprio lui ha lasciato una risposta più che eloquente: “Insegnami ad amare”.