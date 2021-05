Katie Holmes e lo chef italo americano Emilio Vitolo si sono lasciati

E pensare che a settembre, momento in cui è stata scattata la foto qui sopra che potete trovare sul profilo Instagram di Emilio Vitolo, i due erano così felici, tanto che lui le aveva dedicato questa didascalia: “La persona più straordinaria, buona e bella che esista. Ogni volta che vedo il tuo viso, sorrido. Buon compleanno! Ti amo!”. Eh sì, perché pare che sia finita la love story fra Katie Holmes e lo chef italo americano Emilio Vitolo: i due si sono lasciati ufficialmente.

La storia d’amore fra l’attrice e lo chef di New York è durata un anno circa. Solamente a dicembre i due avevano reso ufficiale la loro relazione, pubblicando anche delle foto sui social media, ma adesso tutto è finito. Tuttavia, secondo tutti i siti gossippari del mondo, i due sarebbero rimasti amici.

Anzi: fonti vicino ai due hanno confessato a US Weekly che Katie e Emilio hanno capito di stare meglio come amici. E infatti non c’è stata nessuna rottura drammatica, i due sono ancora amici, nonostante da tempo ci fosse aria di crisi. Si sono divertiti insieme, ma come spesso accade semplicemente non ha funzionato: sono due persone molto diverse. Adesso Katie si sta concentrando sul lavoro di madre e sui suoi prossimi progetti lavorativi, mentre anche Emilio è tornato alla sua vita di sempre.