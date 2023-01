Katy Perry ha fatto arrabbiare i fan dell’aceto di mele Bragg ACV

di Manuela Chimera 8 Gennaio 2023

Giustamente uno si potrebbe chiedere cosa ci azzecchi Katy Perry con l’aceto di mele Bragg ACV. Beh, a quanto pare tanto. Non tutti sanno che negli USA esiste uno zoccolo duro di estimatori dell’aceto di mele Bragg ACV. Ebbene, questi fan sfegatati dell’aceto di mele in questione sostengono che la qualità del loro aceto di mele preferito sia decaduta proprio a causa di Katy Perry.

Quel legame insospettabile fra Katy Perry e l’aceto di mele Bragg ACV

Diversi utenti hanno rivelato su TikTok che, a detta loro, la qualità dell’aceto di mele era cambiata, così come la sua intensità. In particolare uno di loro ha filmato delle bottiglie di aceto di mele presenti su uno scaffale in un negozio di alimentari e ha notato una netta differenza fra due lotti diversi: uno era più scuro con sedimento maggiormente visibile, l’altro era decisamente più chiaro.

L’utente ha poi scritto che non voleva crederci e che pensava che questo fosse un marchio di cui ci si poteva fidare. Molti altri utenti hanno poi concordato, sostenendo di avere il cuore spezzato (per dell’aceto di mele, really? Beh, si sa che quando vogliono gli americani sanno essere estremamente melodrammatici) e che ora sono alla disperata ricerca di un altro marchio.

Curiosamente, molti di questi commenti attribuivano la colpa del cambio di qualità dell’aceto di mele a Katy Perry. Secondo tali utenti la pop star ha rovinato il loro marchio preferito in quanto nel 2019, insieme ad Orlando Bloom ed altri vip, ha comprato l’azienda che produce tale aceto di mele.

L’ipotesi più accreditata è che per rendere l’aceto più redditizio, lo stiano annacquando, da qui il cambio di qualità. Ovviamente tali voci sono giunte all’orecchio dei vertici di Bragg Live Food Products: Linda Boardman, amministratore delegato dell’azienda, ha affermato che non c’è stato nessun cambiamento nella formula del loro aceto di mele e spiega che eventuali differenze notate dai consumatori siano imputabili alle variazioni naturali del prodotto biologico di partenza.

Boardman ha spiegato che l’aceto di sidro di mele Bragg è un prodotto non pastorizzato e non filtrato, motivo per cui sono già previste lievi variazioni di colore. A seconda del tipo di mele usate, alla stagione, al raccolto e all’età del prodotto, ecco che il colore può cambiare.

Il motivo per cui gli americani sono così ossessionati dal cambio di colore dell’aceto di mele è che per decenni è stato considerato non solo come un condimento, ma come un alimento salutare che aiuta a curare una serie di disturbi. Era il 1912 e Paul Bragg, bodybuilder e fervente sostenitore del cibo salutare, decise di fondare il Bragg’s Health Food Store: negli anni Venti vendeva l’aceto di mele, aminoacidi in forma liquida, dolcificanti e lievito alimentare. Quindi è tutta l’azienda che ha questo alone di salutismo.

L’aceto di mele è uno dei prodotti di punta dell’azienda che lo pubblicizza, oltre che come condimento, anche come cura per controllare l’appetito, per aiutare ad abbassare il colesterolo e per tonificare la pelle. Ovviamente non ci sono studi scientifici che dimostrino queste proprietà salutistiche dell’aceto di mele in questione così come pubblicizzato da Bragg, ma ormai per gli americani è diventato uno dei pilastri della comunità fissata col benessere e la salute.

Ma torniamo a Katy Perry. Tempo fa era stato Orlando Bloom, il partner della cantante, a spiegare perché avessero acquisito l’azienda. In pratica, in un impeto di romanticismo assoluto, nel 2019 Bloom aveva dichiarato che lui e Katy si erano avvicinati proprio a causa del loro amore reciproco per l’aceto di mele in questione. Senza soffermarci sulla scena (“Cara, noi siamo predestinati a stare insieme, amiamo entrambi l’aceto di mele ACV, vedi quanti interessi abbiamo in comune?”), in realtà i Bragg sono vecchi amici di famiglia dei Perry. Quando i vecchi titolari hanno deciso di ritirarsi, ecco che i Perry e Orlando Bloom hanno subito creato un gruppo per rilevare l’azienda.

Ah, al momento si attende ancora una risposta sia da Katy Perry che da Orlando Bloom in merito alla questione “annacquamento aceto di mele”.