Katy Perry si dà agli aperitivi analcolici lanciando la linea De Soi

di Manuela 18 Gennaio 2022

Katy Perry, fra un tour e uno spettacolo (durante l’ultimo di Las Vegas si è spillata la birra dal seno), trova anche il tempo per dedicarsi agli aperitivi analcolici lanciando la linea De Soi.

Si tratta di una linea di bevande-benessere, la prima in cantiere per la cantante. In vendita dal 6 gennaio, si tratta di bevande analcoliche frizzanti realizzate insieme a Morgan McLachlan, co-fondatore di Los AMASS, azienda di bevande vegetali con sede a Los Angeles.

Katy Perry ha spiegato che la linea De Soi si ispira all’etica francese del “piacere con moderazione”: il nome stesso del marchio deriva dalla frase francese “maitrise de soi”, cioè “autocontrollo”.

Visto che ultimamente c’è un crescente interesse per la categoria delle bevande analcoliche, ecco che è stata prodotta questa bevanda a basso contenuto di zucchero capace di risollevare l’umore e di simulare la sensazione di un drink, ma senza gli effetti negativi dell’alcol e di un alto contenuto di zuccheri.

De Soi sarà disponibile sia in bottiglia che in lattina. Per ora sono tre le bevande, contenute in bottiglie opache o da 325 ml (4 al prezzo di 25 dllari) o da 750 ml (25 dollari ciascuna):

Golden Hour: color ambra, ispirata al vino bianco, è aromatizzata agli agrumi con una base di pera, yuzu, maca (per dare energia) e l-teanina del tè verde (per calmare) Purple Lune: color ametista, ispirata al vino rosso, sa di ciliegia e sostituisce un vino rosso corposo con note di petali di rosa, ciliegia e ashwagandha (per eliminare l’ansia) Champignon Dreams: color rosa, ispirata al vino osato, sa di gragola e pompelmo con note di funghi reishi (per rinforzare il sistema immunitario)

Tutte e tre le formulazioni utilizzano dolcificanti naturali come la betulla, il dattero e lo sciroppo d’acero. A differenza di altre aziende produttrici di bevande che si affidano ad ingredienti sintetici per dare il giusto gusto, ecco che De Soi preferisce usare succhi di frutta, erbe e funghi.

Le bevande promettono un gusto dolce con una punta di amaro contrastante, grazie alla presenza della radice di genziana e dell’estratto del luppolo. Per produrre queste bevande è stata utilizzata una tecnica che prevede tre fasi:

macerazione miscelazione aggiunta di zucchero

Solo che, al posto di usare l’alcol come solvente per estrarre le proprietà benefiche delle piante, ecco che MLachlan ha creato una serie di estratti botanici personalizzati a base d’acqua. Questi estratti sono poi stati miscelati insieme a prodotti naturali come succhi di frutta, aceti ed edulcoranti. Il tutto è stato successivamente gassato leggermente e pastorizzato.

Non è certo la prima volta che Katy Perry decide di dedicarsi al settore del benessere. Per esempio, la cantante è uno degli investitori della società di carne vegetale Impossibile Foods. Inoltre investe anche nell’azienda di agricoltura sostenibile Apeel Sciences. Infine nel 2020 ha acquisto, insieme a due soci, Bragg, azienda nota per gli alimenti naturali.