Kevin Hart: il suo nuovo marchio di tequila è un mix fra un Blanco e un Reposado

di Manuela Chimera 6 Giugno 2023

Ve lo avevamo detto che le star amano lanciarsi in avventure economiche alcoliche, no? La storia di Brad Pitt e della sua azienda vinicola contesa con Angelina Jolie la conosciamo tutti, ma di recente anche Emma Watson e Rod Stewart hanno proposto i loro marchi. Forse non tutti sanno, però, che anche il comico Kevin Hart ha lanciato il suo marchio di tequila Cristalino. Ed è proprio Hart che ha svelato qualche dettaglio in più su questa tequila.

Cosa sappiamo della tequila di Kevin Hart?

Il marchio Gran Coramino Cristalino Reposado Tequila è stato fondato dall’attore e comico Kevin Hart insieme a James Morrissey, presidente e CEO di Global Brand Equites. Come già anticipato da Morrissey, Cristalino è paragonabile a un mixi fra un Blanco chiaro dal sapore fresco (cioè una tequila pura e non invecchiata) e un Reposado dorato e vanigliato, invecchiato di un anno.

Quello che Cristalino fa è prendere il profilo gustativo della tequila Reposado rimodellandolo in modo che sia l’aspetto che l’estetica siano adattabili al profilo della categoria Cristalino.

Quest’ultima è una miscela relativamente nuova, creata tramite sperimentazione. Secondo Morrissey, è Juan Domingo Beckmann, produttore di tequila di 11esima generazione, il padre di questa nuova miscela. Infatti è stato proprio Beckmann, che ha fama di essere uno dei più grandi coltivatori al mondo di agave, ad aver collaborato con Morrissey e Hart per dare vita alla Gran Coramino.

Kevin Hart ha poi specificato che lo sviluppo della tequila Gran Coramino è stato una naturale estensione della sua passione inespressa per questa bevanda alcolica. Il comico ha spiegato di essere un appassionato di tequila da molto tempo. Da qui la decisione di collaborare per crearne una nuova.

Il suo desiderio era quello di creare una tequila che fosse significativa sotto ogni aspetto. Per questo hanno optato per la Cristalino che è ampiamente sconosciuta nel mercato della tequila. In realtà è dal 2020 che Morrissey e Hart stanno collaborando per creare una nuova tequila. Il comico ama così tanto questa bevanda da avere letteralmente un bar di tequila nella sua casa di Los Angeles, con bottiglie importate anche dal Messico. Anzi: pare che abbia parecchie bottiglie di marchi così di nicchia che nove consumatori su dieci non ne hanno mai sentito parlare.

In realtà la Gran Coramino è arrivata sul mercato già un annetto fa e da allora ha registrato un incremento notevole nelle vendite. E questo nonostante, effettivamente, non sia molto conosciuta come marchio negli Stati Uniti (e neanche all’estero).