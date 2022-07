KFC: ritorna a furor di popolo un piatto che fa impazzire gli Americani

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Avete mai sentito parlare dei Mac & Cheese Bowls di KFC? Si tratta, come sicuramente avrete potuto intuire, di ciotole riempite fino all’orlo di pollo popcorn – una specialità di casa, per intenderci – mescolato con maccheroni e una miscela di alcune tipologie di formaggio. Ebbene, questo pasticciaccio goloso fu rimosso dai menu della catena di fast food in questione nell’ormai lontano 2019, suscitando moti di discontento in tutti gli Stati Uniti. Fortunatamente, però, i buongustai a stelle e strisce possono tornare a gioire: KFC ha infatti recentemente annunciato che il piatto tornerà a essere disponibile a partire dalla giornata di lunedì 18 luglio.

La catena resa celebre dai propri piatti a base di pollo fritto ne ha annunciato il tanto atteso ritorno nella giornata di lunedì 11 luglio attraverso un post sul proprio profilo Instagram, definendolo “Natale a luglio” (uno slogan che di fatto porta alla mente ricordi che avevamo sepolto). Il piatto sarà disponibile per l’acquisto alla modica cifra di cinque dollari, ma solo per un periodo di tempo limitato: il Mac & Cheese Bowls è infatti solo uno delle tante voci speciali e fuori produzione che riprenderanno a popolare i menu di KFC, come il BBQ Bacon Boxmaster (pollo, salsa barbecue con bacon e un hash brown all’interno di una tortilla) e il Double Down Dog (hot dog che sostituisce il panino con fritto pollo – che Veganuary proprio spostati).