Kinder Sorpresa Pulcini e Maxi Puffi e Miraculous: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati alcuni lotti dei Kinder Sorpresa Pulcini e Kinder Sorpresa Maxi Puffi e Miraculous per rischio microbiologico.

di Manuela 11 Aprile 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: dopo quello dei Kinder Schoko-Bons, ecco che sono stati ritirati dal commercio anche alcuni lotti dei Kinder Sorpresa Pulcini e dei Kinder Sorpresa Maxi Puffi e Miracolous per un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 9 aprile 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella dell’8 aprile 2022.

In entrambi i casi, il marchio del prodotto è Ferrero Kinder, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ferrero Commerciale Italia srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 03 Z, mentre il nome del produttore è Ferrero Ardennes S.A., quello con sede dello stabilimento in Rue Pietro Ferrero 5 a Arlon, in Belgio (ricordiamo che lo stabilimento di Arlon è stato chiuso a causa di diversi casi di Salmonellosi).

Queste sono le denominazioni di vendita esatte, i numeri di lotto, le date di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Kinder Sorpresa T6 “Pulcini” : tutti i lotti fino al L098L, con termine minimo di conservazione rappresentato da tutte le date fino al 21 agosto 2022. L’unità di vendita è quella da 120 grammi

: tutti i lotti fino al L098L, con termine minimo di conservazione rappresentato da tutte le date fino al 21 agosto 2022. L’unità di vendita è quella da 120 grammi Kinder Sorpresa Maxi “Puffi” e “Miraculous”: tutti i lotti fino al L098L, con termine minimo di conservazione rappresentato da tutte le date fino al 21 agosto 2022. L’unità di vendita è quella degli ovetti da 100 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Salmonella. Nelle avvertenze viene specificato di non consumare questo prodotto se già acquistato. Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare il Servizio Consumatori Ferrero telefonando all’800909690 (cosa che noi abbiamo fatto: qui vi diciamo come è andata).