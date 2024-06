KitKat è impazzito? Lo strano abbinamento apparso sull’account

Ci sono occasioni – rare, ma ci sono – in cui la domanda da porsi non è “lo si può fare?”, ma “è il caso di farlo?”. Non guardateci così: non siamo certo contrari all’innovazione, buzzword che ha la curiosa capacità di apparire sempre moderna, o al progresso. Più banalmente siamo nemici dell’acidità di stomaco, ecco; e mischiare KitKat e ketchup ci pare la ricetta perfetta per trovarsi a ordinare un camion di Maalox Plus.

A rendere ancora più surreale il tutto è che a “suggerire” tale ricetta, per così dire, sia lo stesso account ufficiale della celebre barretta al cioccolato; che a sua volta riprende una tendenza che ha preso a rimbalzare con sempre più insistenza in quella caoticissima vetrina di umanità che è TikTok. La domanda sorge spontanea: ma a chi sarà venuto in mente di azzardare l’abbinamento per la prima volta?

La reazione a KitKat e ketchup

A ognuno il suo – c’è chi preferisce una spruzzata di condimento, un po’ come si potrebbe fare con un più tradizionale hot dog; e chi invece immerge i pezzi di cioccolato nella salsa come se fossero patatine fritte. Beh, immaginiamo che la forma, con le dovute proporzioni, sia piuttosto simile.

Quel che ci interessa – e che un po’ ci inquieta, beninteso – è che il trend ha preso piede al punto da diventare virale, tappezzando le pagine dei suggerimenti degli utenti di TikTok. Ma al di là di ogni battuta e costernazione: l’abbinamento può davvero funzionare? Beh, (temiamo di) sì.

Si potrebbe sostenere che la dolcezza del KitKat sia ben bilanciata dalle note pienamente acide del ketchup, ad esempio. Piano con l’entusiasmo, però: è ancora presto per promettervi una prova d’assaggio. In redazione c’è ancora chi si deve riprendere da quanto abbiamo assaggiato la Pepsi con il latte.

Heinz e KitKat, in ogni caso, sembrano essere certi di avere fatto jackpot. Come biasimarli, d’altronde? Cavalcare l’onda della viralità è un modo notoriamente efficace per stimolare un aumento delle vendite. KitKat, come già accennato in apertura di articolo, ha “benedetto” la propria vetrina social pubblicando un breve video in cui tre individui – chiamarli “cavie da laboratorio” è troppo cinico? – assaggiano l’abbinamento in questione con risultati sorprendenti: due pollici in su e una sola espressione di disgusto.

Heinz, che non è certo estranea a iniziative di comunicazione più pop (ve la ricordate la rampa da corsa per ketchup? E l’assicurazione per le macchie per gli emiri incazzati?), ha invece ammiccato a una potenziale collaborazione pubblicando sul suo profilo Instagram un prototipo di KitKat al gusto ketchup. Staremo a vedere.