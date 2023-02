Kourtney Kardashian aggiunge alla sua linea Lemme le caramelle gommose salutari per la vagina

di Manuela Chimera 11 Febbraio 2023

Kourtney Kardashian ha deciso di aggiungere alla sua linea Lemme delle caramelline gommose che promette essere assai salutari per la vagina. Se ricordate, lo scorso anno Kourtney Kardashian aveva lanciato una linea di integratori chiamata Lemme. Da qualche tempo, infatti, la 43enne ha deciso di dedicarsi al settore del benessere, creando anche un suo blog, Poosh. Solo che adesso ha deciso di aggiungere alla sua linea Lemme delle caramelle gommose (fin qui tutto ok) che promettono di migliorare la salute della vagina (eh?).

Kourtney Kardashian e le sue singolari caramelline gommose

Che gelatine Tutti i gusti +1 scansati proprio! Per promuovere queste caramelline gommose, chiamate Lemme Purr, Kourtney ha pubblicato un video su Instagram dove la si vede circondata da gatti, mentre mangia una caramellina. Nella didascalia del post Kourtney spiega che la salute vaginale è una parte molto importante del benessere di una donna, cosa di cui non si parla mai abbastanza. Per questo motivo è entusiasta di aver lanciato questo prodotto.

Ok, se Kourtney si fosse limitata a sostenere che le caramelline potevano aiutare il benessere della flora batterica vaginale, ci sarebbe anche stato, magari tralasciando il nome dato alle caramelle e al video con i gatti. Ciò che ha destato molte perplessità è stato il fatto che Kourtney ha poi affermato che queste caramelline possono modificare il gusto della vagina, con tanto di slogan “Dai alla tua vagina il regalo dolce che merita (e trasformala in un dolce regalo)”.

Ma non finisce qui. Kourtney ha poi aggiunto che nelle caramelline ci sono ingredienti come ananas, vitamina C e probiotici che aiutano la salute vaginale e i livelli di pH che controllano freschezza e gusto.

Qualche medico, leggendo tutto ciò, ha deciso di contattare Kourtney su Instagram. Per esempio la dottoressa Jen Gunter, ginecologa e autrice del libro The Vagina Bible, ha scritto che chiunque suggerisca che la tua vagina non è fresca o che ha bisogno di un gusto migliore, è una persona misogina e orribile. E questo include anche Kourtney Kardashian.

Gunter ha poi anche contestato il fatto che l’ananas possa influenzare in qualsiasi modo il gusto dei fluidi corporei. La catena britannica Lloyd’s Pharmacy ha poi spiegato che è normale che vagina e fluidi vaginali abbiano un leggero odore, che potrebbe variare a seconda degli ormoni, dell’attività, dell’igiene e della dieta.

Maddy Dann, medico del Pronto Soccorso, ha poi sottolineato un altro aspetto della vicenda. Anche lui ha ribadito che ogni persona ha un odore e un sapore diverso. Tuttavia quello che questo prodotto vorrebbe fare è dare a ogni donna lo stesso sapore e lo stesso odore, cosa non realistica. Maddy ha paura che una pubblicità del genere possa dare alle donne l’idea che qualcosa di totalmente normale sia un problema che solamente quel prodotto può risolvere.

Inoltre ha aggiunto che la pubblicità sfrutta parole come pH vaginale e microbioma, cose che adesso vanno di moda, ma in realtà in una persona sana probotici e integratori non sempre sono raccomandati a meno che non ci sia una carenza confermata. E se l’odore della vagina o dei fluidi cambiano, la cosa migliore da fare è consultarsi con un medico di famiglia, non prendere delle caramelline sponsorizzate da un Kardashian.