La 50 Best annuncia che non ci sarà una premiazione Middle East & North Africa

In maniera abbastanza prevedibile The 50 Best Restaurants ha annunciato che non ci sarà alcuna premiazione nel Medio Oriente e in Nord Africa, a causa della difficile situazione politica del momento in quelle zone

In realtà ci si poteva ragionevolmente aspettare un annuncio del genere. The Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants (MENA’s 50 Best Restaurants, se preferite la versione più corta), ha annunciato ufficialmente che non ci sarà una premiazione nel 2024 per quanto riguarda i The 50 Best del Medio Oriente e del Nord Africa. E il motivo è quello che state facilmente immaginando tutti: la situazione politica, le tensioni locali e la guerra in corso hanno fatto sì che l’organizzazione decidesse di bypassare la prossima edizione della manifestazione, dando a tutti (si spera) l’appuntamento per il 2025 ad Abu Dhabi.

Niente MENA’s 50 Best Restaurants 2024 a causa della guerra

L’organizzazione del MENA’s 50 Best Restaurants ha spiegato che alla luce delle attuali circostanze in cui versa il Medio Oriente (da sottolineare come l’organizzazione non citi mai direttamente la guerra fra la Palestina e Israele), ecco che ha deciso di non ospitare la premiazione con il relativo programma di eventi dal vivo per quanto riguarda il Medio Oriente e il Nord Africa.

Gli organizzatori hanno spiegato che il loro pensiero va a coloro che sono stati colpiti dalla situazione attuale. The 50 Best ha ritenuto che ospitare una cerimonia di premiazione in presenza, con tanto di eventi collaterali annessi, non sarebbe stato appropriato al momento. Una maniera diplomatica per dire che non sarebbe stato sicuro organizzare un evento del genere.

Tuttavia l’organizzazione rimane ferma nel suo proposito nel riconoscere e puntare i riflettori sul panorama culinario del Medio Oriente e del Nord Africa. Per tale motivo, The 50 Best, comunque, pubblicherà un elenco dei Migliori 50 Ristoranti del Medio Oriente e del Nord Africa per il 2024. Quindi l’elenco ci sarà: non ci sarà la cerimonia pubblica di premiazione in pratica.

In tal modo, anche in assenza della cerimonia fisica vera e propria, i ristoranti, gli chef e i rispettivi team potranno comunque continuare a ottenere riconoscimenti, garantendo anche un focus sui loro contribuiti al panorama gastronomico regionale.

I dettagli sui ristoranti presenti in classifica verranno comunicati tramite i soliti canali, in modo che le varie eccellenze culinarie possano ottenere i riconoscimenti che meritano. L’organizzazione si riserva poi di rivelare date e modalità di condivisione di tale classifica a tempo debito.

Nel frattempo, in maniera alquanto ottimistica oseremmo dire, The 50 Best spera di poter organizzare la premiazione in presenza ad Abu Dhabi per il 2025 (davvero ottimisti. Se la guerra in Ucraina ci ha insegnato qualcosa è che questo tipo di conflitti non si risolvono velocemente).