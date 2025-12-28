La figlia di Gordon Ramsay Holly si è sposata con un matrimonio in grande stile

È arrivata con una lunga mantella bianca, per non rovinare la sorpresa del suo abito da sposa lasciandolo in pasto ai paparazzi: Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, si è spostata questa mattina con il nuotatore medaglia d’oro olimpica Adam Peaty.

Un matrimonio annunciato via social più di un anno fa, con un sentito messaggio d’auguri di papà Gordon, che aveva fatto le congratulazioni alla sua “splendida ragazza” dichiarandosi “incredibilmente felice” per lei e il suo fidanzato Adam.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gordon Ramsay (@gordongram)

Holly, che ha 25 anni, è la secondogenita di Gordon Ramsay, parte di una famiglia piuttosto numerosa: insieme alla moglie Tana, lo chef ha avuto Megan (1998), Holly e suo fratello gemello Jack (2000), Matilda (2001), Oscar (2019) e nel 2023, all’età di 57 anni, il piccolo Jesse.

Adam Peaty, originario dello Staffordshire, ha vinto sei medaglie olimpiche e ha un figlio di cinque anni avuto da una precedente relazione con l’artista Eirianedd Munro.

I dettagli del matrimonio di Holly Ramsay

Al fianco di Holly, per accompagnarla nell’ingresso all’Abbazia di Bath, il padre Gordon Ramsay, vestito con un classicissimo smoking e visibilmente emozionato, mentre le due sorelle di Holly, Tilly e Megan, hanno avuto il ruolo di damigelle d’onore, insieme alla sorella di Adam, Bethany.

Molte le celebrities presenti al matrimonio: primi tra tutti, naturalmente, i Beckham, grandi amici della famiglia Ramsay, che sono arrivati quasi al gran completo (mancava il figlio Brooklyn, con cui i rapporti non sono dei migliori) e sono andati via subito dopo la cerimonia.

Poco prima della cerimonia, papà Gordon ha ribadito sui social che “non potrebbe essere un padre più orgoglioso”, aggiungendo: “Sono davvero fortunato di poter accompagnare questa splendida sposa all’altare e di avere un genero incredibile”.

La sposa, con un trucco luminoso e un abito di pizzo che si intravedeva sotto la mantella natalizia, è apparsa naturalmente sorridente e felice, a braccetto con il padre circondata da decine e decine di fotografi e fan accorsi per assistere alle nozze.