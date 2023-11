A 57 anni Gordon Ramsay è diventato papà per la sesta volta

di Manuela Chimera 12 Novembre 2023

Alla veneranda, si fa per dire, età di 57 anni ecco che Gordon Ramsay ha annunciato la nascita del suo sesto figlio. Sui suoi profili social lo chef di Hell’s Kitchen ha postato alcune foto dove lo vediamo insieme alla moglie Cayetana Elizabeth Hutcheson (49 anni), meglio nota come Tana Ramsay e al nuovo arrivato in famiglia, Jesse James. Già, proprio così: per qualche bizzarro motivo Ramsay e consorte hanno pensato che chiamare il figlio come un famoso pistolero fosse una grandiosissima idea. Anche se, a ben pensarci, poteva andare peggio. Potevano chiamarlo, che so, Buffalo Bill o Butch Cassidy.

Sesto figlio per Gordon Ramsay

Chef Ramsay è stato il primo ieri a condividere la notizia sui social. Nella didascalia del post ha scritto “Che fantastico regalo di compleanno [NdTesto: Ramsay è nato l’8 novembre], per favore date il benvenuto a Jesse James Ramsay, dal peso di 7 libbre e 10 once. Un altro fagottino d’amore nella brigata Ramsay!! 3 ragazzi, 3 ragazze… Fatto”.

Effettivamente Ramsay ha pareggiato la discendenza: la sua progenie si compone della figlia Megan, 25 anni, dei gemelli Jack e Holly, 23 anni, della figlia Matilda (meglio nota come Tilly), 22 anni e del figlio Oscar, 4 anni. Purtroppo il settimo figlio, Rocky, è morto a sole 20 settimane di gravidanza.

Chissà cosa voleva dire con quel “Fatto”? Si fermerà qui? Lo scopo di Ramsay e consorte era di avere una brigata di figli suddivisi equamente fra maschi e femmine? O forse vuole arrivare a sette in modo da avere un settimo figlio? Un numero simbolico, anche se non sarebbe comunque il settimo figlio di un settimo figlio visto che Gordon Ramsay in realtà ha altri tre fra fratelli e sorelle.

Comunque sia, non è dato sapere se Ramsay si fermerà a sei o meno. Comunque sia nelle foto si vede Ramsay baciare la testa di Jesse James mentre Tana lo tiene in braccio. Inoltre ha anche condiviso un paio di foto di Tana insieme al bebè. Le stesse foto sono poi state condivise da Tana sui suoi account social, insieme a una foto di Oscar che incontra per la prima volta il fratello maggiore Oscar.

Nella didascalia delle sue foto Tana ha spiegato che sono stati nove mesi snervanti, ma che alla fine ce l’hanno fatta e sono stati benedetti con questo piccolo fagottino. La famiglia Ramsay ora è decisamente completa. E conclude dicendo che amano tantissimo Jesse James Ramsay. Durante un’intervista a People, poi, Tana ha confessato di aver sempre voluto una famiglia numerosa, visto che sia lei che Gordon hanno rispettivamente altri tre fra fratelli e sorelle.

Ok, dalle parole di Tana sembra che si fermeranno qui.

Già in precedenza Gordon aveva dichiarato a settembre in un’intervista rilasciata a People di come Tana volesse un altro figlio. Ironicamente lo chef aveva scherzato sulla sua età, celiando sul fatto che quando in futuro andrà ad assistere agli eventi sportivi a scuola del figlio, gli altri gli chiederanno di sicuro se lui sia il nonno di James, mentre James risponderà che lui in realtà è il padre.