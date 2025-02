La “guerra delle marmellate” tra Meghan Markle e Kate Middleton

Bisogna riconoscere a Meghan Markle una certa caparbietà nel voler lanciare il suo personal brand legato alla gastronomia (se così la vogliamo chiamare) e al lifestyle, ma i risultati tardano ad arrivare. La duchessa di Sussex proprio non ce la fa a fare breccia nel cuore del pubblico, come dimostra ampiamente l’accoglienza riservata alla sua serie Netflix -With love, Meghan- ancora non uscita ma su cui già si scommette su una pronta cancellazione.

Tra i vari tentativi imprenditoriali di Markle c’è anche la sua linea di marmellate, nata anche questa coi suoi bei problemi: il marchio originale “American Riviera Orchards” non è piaciuto alle autorità statunitensi per i marchi registrati, e ha dovuto rinominarlo come “As Ever”, suscitando comunque le ire di una boutique di New York e di una città dell’isola di Maiorca secondo cui il logo sarebbe stato plagiato dal loro simbolo.

Ad aggiungere beffa ai danni, ora ci si mette pure Kate Middleton, sua cognata e futura regina, che con una semplice battuta sulle conserve di frutta pare aver scatenato quella che la stampa britannica ha già battezzato “la guerra delle marmellate”.

La ricetta di famiglia

La principessa del Galles sta lentamente tornando ai suoi impegni istituzionali dopo la pausa dalle cronache per affrontare il tumore, e si è recata col marito William a fare visita alla comunità di Pontypridd, colpita da un’alluvione. Parlando con i volontari dell’orto comunitario locale, la futura regina ha confessato il suo amore per la produzione di marmellate, e ha promesso ad un giovane fan che gli invierà la ricetta di famiglia.

Il Sun, che non si è mai risparmiato frecciatine nei confronti di Meghan Markle, non si è lasciato sfuggire la succosa occasione per un confronto impietoso: da una parte una celebrity completamente distaccata dalla realtà e i suoi maldestri tentativi di diventare la nuova Martha Stewart elargendo vasetti a varie amiche influencer per poi vendere, immaginiamo, a caro prezzo.

Dall’altra la futura regina che si connette coi suoi sudditi visitandoli dopo una calamità, impastando dolci e regalando le ricette di famiglia. Siamo certi che i tabloid inglesi non molleranno facilmente, e le prossime puntate della “jam war” siano in arrivo.