Tutti contro la serie di cucina di Meghan Markle, ma la verità è che farà sentire chiunque un super chef

La serie culinaria di Meghan Markle in arrivo su Netflix non è ancora uscita ma già si preannuncia il disastro.

Povera Meghan Markle. Lei ce la mette tutta da affrancarsi dalla sua immagine privilegiata, ci tiene davvero a convincerci che il suo status di Duchessa del Sussex acquisito dopo il matrimonio con il principe Harry non l’ha resa una celebrity inarrivabile. Ce la mette proprio tutta, ma ancora non sembra aver trovato la strada, e il suo goffo barcamenarsi tra la ricerca di privacy (dateci un po’ di riservatezza, siamo come voi!) e il lancio di prodotti a marchio non sembra convincere granché il pubblico. Ora, dopo ben sette anni di silenzio social, Meghan riattiva il suo profilo Instagram, per lanciare il trailer della sua nuova serie, parte del lucrativo accordo con Netflix, With Love, Meghan, e a distanza di qualche giorno stanno arrivando le prime reazioni, e sono esattamente quelle che vi aspettavate.

Siamo di fronte a uno di quei casi in cui l’internet dà il meglio di sé. Basta andare su YouTube e cercare il video sul profilo ufficiale di Netflix e già dal primo commento si capisce dove si andrà a parare: “sono venuto qui solo per i commenti – non hanno prezzo! Grazie Nteflix”. È proprio vero caro utente @friederikewiest7856. “cosa ho imparato da questo trailer: le extension fatiscenti sono anche peggio se svolazzano sul cibo”; “sembra quasi la parodia di una serie.

Le reazioni esagerate di donne ricche che fanno le ruffiane con una persona che non è una cuoca”. Insomma, la sensazione è quella del disastro imminente e, se alcuni commenti particolarmente specifici sono veri, se ne sono accorti anche i diretti interessati, che corrono ai ripari: “Netflix – perché stai cancellando i commenti? Gli occhi li abbiamo, vediamo che spariscono. Questo show è un disastro e lo sapete”.

Le ricette di Meghan

Abbiamo capito che Harry e Meghan fanno molta, moltissima fatica ad apparire come persone in cui il pubblico possa identificarsi, e qualsiasi tentativo fatto finora li ha dipinti come personaggi totalmente fuori dalla realtà. Ma questo non significa la duchessa non possa nutrire una sincera passione per la cucina, potendo anche offrire qualche spunto utile, o no? A quanto pare no. Anche qui i detrattori non mancano, e non sembrano affatto impressionati dalle proposte gastronomiche della serie: quelle tartine con pomodoro e mozzarella passeranno probabilmente alla storia insieme al petto di pollo di Elisabetta Canalis o il gin tonic di Brooklyn Beckham.

Preparazioni che fanno sembrare le nostre più modeste paste al pomodoro degne di un pressure test a Masterchef. Se morite ancora dalla voglia di seguire Markle in cucina, With Love, Meghan sarà disponibile anche su Netflix Italia il 15 di gennaio, sempre che questa accoglienza non faccia cambiare idea a qualcuno.