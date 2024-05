La Martesana, storica pasticceria milanese, apre il suo primo negozio fuori dal capoluogo

Un primo passo fuori dalle mura di casa, per così definirle, dopo quasi sessant’anni dalla propria nascita: La Martesana, storica pasticceria milanese, aprirà il suo primo punto vendita al di fuori dal capoluogo meneghino. Dove? Beh, non troppo lontano da dove si respira l’aria domestica, a dire il vero: numero 14 di piazza Volta, pieno centro storico di Como.

L’indiscrezione giunge direttamente dai media locali, e dai colleghi di Qui Como per essere più precisi: come appena accennato, La Martesana dovrebbe andare a occupare una casella in bella vista nel centro storico lariano, in quei locali che – come spiegano da Qui Como, per l’appunto – un tempo ospitavano il Breeze.

La Martesana arriva a Como: tutti i dettagli della nuova apertura

Le coordinate spaziali, in altre parole, sono nitide e precise: non si può però dire lo stesso, ahinoi, di quelle temporali. La data del proverbiale taglio del nastro, stando a quanto lasciato trapelare fino a questo momento, è infatti ancora da stabilire. Quel che è certo è che, come brevemente anticipato in apertura di articolo, si tratterà di un piccolo appuntamento con la storia: a oggi La Martesana vanta un bottino complessivo di cinque punti vendita, tutti ben raccolti nel contesto milanese.

D’altro canto è proprio qui, nel capoluogo meneghino, che è cominciata la storia de La Martesana: il primo mattoncino (o forse sarebbe più corretto parlare di un primo pasticcino?) fu di fatto posato nell’ormai lontano 1966, inaugurando una lunga carriera incoronata anche e soprattutto nel 2016 con la nominazione a Bottega Storica di Milano.

Un piccolo appuntamento con la storia, dicevamo: la prima volta fuori casa, per una insegna così iconica e al contempo diventata identificativa della pasticceria meneghina, non potrà che essere altrimenti. Tra le creazioni più iconiche de La Martesana, come si legge sul sito ufficiale della pasticceria, ci sono panettoni, veneziane e colombe, ma anche e soprattutto pasticceria fresca come stratificate e mignon, pralineria artigianale, biscotti intagliati a mano, croissant al doppio lievito e ancora la rideclinazione del maritozzo romano e del pasticciotto del Salento.