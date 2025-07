La nipote di Trump annuncia la partnership con un energy drink come farebbe suo nonno

L’annuncio arriva dalla vetrina dei social, ma l’abito è quello delle cerimonie istituzionali: musica solenne quanto basta, altarino a stelle e strisce, esordio con “Cari concittadini americani”. A parlare è Kai Trump, nipote 18enne di quel Donald Presidente degli Stati Uniti e golfista l’oggetto una partenership con un energy drink.

Il modus operandi, dicevamo, scimmiotta volutamente quello del nonno. A partire dal prossimo anno Kai frequenterà l’Università di Miami, dove avrà occasione di proseguire la propria carriera a livello universitario; ma, forte di un seguito di oltre 6 milioni di follower sulle varie piattaforme social, la nostra è in grado di capitalizzare un forte interesse prima del suo debutto vero e proprio. E gli sponsor l’hanno capito.

“Cari concittadini americani, cari content creator“

Dal palcoscenico del Golf Club di West Palm Beach, Florida, Kai Trump annuncia di essere entrata a far parte di Accelerator Active Energy come equity partner. Trattasi di un marchio di bevande energetiche, come accennato: privo di zucchero (“No sugar, no crush” spiega la stessa Kai) o taurina e realizzato con caffeina naturale.

Kai non è la prima sportiva del roster di casa Accelerator – spiccano i nomi di Travis Kelce, Evan Carter e Lindsey Horan, tra gli altri – ma è nettamente la più giovane, con 18 anni compiuti il 12 maggio scorso. Un tempismo che potrebbe sollevare qualche dubbio etico, considerando l’ampio bagaglio di controversie che aleggia attorno al binomio energy drink – minorenni: possibile che una ragazzina diventata maggiorenne da appena una manciata di mesi fosse la scelta più opportuna?

Vale poi la pena sottolineare che l’accordo è di fatto parte di una strategia più ampia: Kai Trump vanta già collaborazioni con TaylorMade, Leaf Trading Cards e Callaway; e la sua valutazione N.I.L. (name, image, likeness) è stimata tra 1,2 e 1,48 M$ a inizio/mid‑luglio 2025. Grandpa would be proud, ne siamo certi.