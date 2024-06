La Nutella diventa gelato: dove trovarlo e quanto costerà

Così a ridosso dell’estate allungare una battutina sulla prova costume sarebbe scontato, oltre che gonfio di una retorica che ha fatto il suo tempo. Parliamo, piuttosto e più comodamente, di acquolina in bocca: svelato a Parigi e poi presentato in anteprima sulla vetrina dei social, il gelato alla Nutella è realtà, ed è prossimo all’approdo in Italia.

Bando alle ciance, dunque, e passiamo subito alle cosiddette norme operative – formato, prezzo, data di uscita. Il gelato alla Nutella vestirà un abito da 230 grammi decorato con i colori e il logo classici del brand, che riprende vagamente il più tradizionale vasetto in vetro; e sarà di fatto disponibile all’acquisto – stando a quanto lasciato trapelare – al prezzo di 4,99 euro.

Cosa possiamo aspettarci dal Nutella Ice Cream?

Sono ben più rarefatte, purtroppo, le notizie inerenti a una potenziale data di uscita. Lo store online di casa Ferrero raffredda il nostro entusiasmo – ma forse sarebbe più corretto dire la nostra golosità – piazzando un laconico “non disponibile” nella pagina dedicata al prodotto.

Le voci di corridoio, in ogni caso, indicano i primi di giugno – cioè proprio questi giorni, a onore del vero – come data generica di approdo sugli scaffali dei supermercati. Manca un’informazione più precisa, individuata come di consueto dalla trinità giorno mese e anno, ma ci pare giusto sottolineare che i “primi di giugno” paiono una misura più che attendibile: si tratta, d’altro canto, dell’inizio dell‘estate, periodo caldo – in tutti i sensi – per lanci di prodotti di questo genere.

Ferrero conquista in maniera definitiva anche l’arco estivo, dunque? Siamo forse destinati ad aprire Forbes e a leggere che sì, Giovanni Ferrero è sempre la medaglia d’oro italiana dei Paperon de’ Paperoni fino alla fine dei nostri giorni? Per carità, vero che dire “gatto” senza averlo nel sacco attira la cattiva sorte, ma è difficile immaginare che la Nutella in formato gelato non possa essere un successo.

Cambierà, ma non in maniera obbligata, il modo di fruizione: dalla fetta di pane, abbinamento tradizionale che di recente è addirittura stato protagonista di un progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; si passa più banalmente al cucchiaino. Non l’abbiamo naturalmente ancora assaggiato, ma siamo pronti a scommettere che il gusto del Nutella Ice Cream Pot – questo il nome ufficiale e ufficioso del prodotto – conserverà carattere e cremosità dell’iconica crema spalmabile da cui prende in prestito il nome.

Attenderemo, dunque: e chissà che, magari qualche tempo dopo il lancio e dopo avere confermato gli obiettivi di performance, non vedremo anche la versione vegana. Quella della Nutella spalmabile, d’altro canto, è arrivata da poco.