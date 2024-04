Giovanni Ferrero è ancora l’italiano più ricco, ma c’è un rivale

Sul podio dei Paperoni dello Stivale c’è sempre lui – la prova in formato essere umano che quando guerra, pandemia e crisi economica stravolgono il mondo avere un barattolo di Nutella in dispensa aiuta a rendere la vita quel tanto meno amara e, come diretta conseguenza, sopportabile. Giovanni Ferrero, in altre parole, l’ha fatto ancora: è l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio complessivo – stando alle stime di casa Forbes, è bene notare – di 43,8 miliardi di dollari, il più alto mai attribuitogli. Che dire: la Nutella, evidentemente, piace (o serve, considerando le circostanze) proprio tanto.

La medaglia d’oro di Giovanni Ferrero non è certo una novità, come già accennato nelle righe precedenti. L’imprenditore piemontese, dal 2011 amministratore delegato dell’omonima azienda, svettava già sul posto più alto del podio nella classifica redatta da Forbes un anno fa circa; e aveva ancora confermato la sua posizione apicale proprio sul finire del 2023. Attenzione, però: pare che, per la prima volta dalla morte di Leonardo Del Vecchio, ci sia un rivale pronto a insediare il dominio di casa Ferrero.

Un’occhiata alla classifica miliardari italiani

Partiamo dal presupposto che Giovanni Ferrero è, numeri alla mano, la 26esima persona più ricca al mondo e la quarta più ricca del Vecchio Continente, con il suo gruppo che ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi pari a 17 miliardi di euro. È poi bene notare che, a oggi e secondo le stime di Forbes, i miliardari italiani sono di fatto 73, quattro in più di un anno fa e più che in qualsiasi edizione precedente, con il loro patrimonio complessivo che supera per la prima volta i 300 miliardi di dollari (301,3 in tutto, per i curiosi).

Il “rivale” a cui abbiamo accennato in apertura, come potrete avere già intuito, occupa il secondo posto: si tratta di Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, new entry in termini assoluti nei ranghi della classifica dei miliardari di Forbes nonché il più ricco in assoluto tra i 265 miliardari di del 2024.

Pignataro è un ex trader di Salomon Brothers, e nel corso degli ultimi venti anni ha soprinteso all’acquisto di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie senza portarne in Borsa nemmeno una. La sua medaglia in argento vale 27,5 miliardi di dollari, il che, naturalmente, lo piazza a una distanza piuttosto considerevole dal primo posto (il patrimonio di Giovanni Ferrero, lo ripetiamo, è di 43,8 miliardi di dollari): considerando però che il suo secondo posto è frutto di un debutto assoluto, chissà che negli anni a venire non vedremo uno storico sorpasso ai danni del Re della Nutella.