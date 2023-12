La Nutella paga: è Giovanni Ferrero l’uomo più ricco d’Italia

La classifica Forbes non ha dubbi: è Giovanni Ferrero l'uomo più ricco d'Italia. Che con la Nutella, non si scherza mica!

Come potevate immaginare, anche quest’anno Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia. A dirlo è la classifica Forbes, la quale non ha dubbi: il patron della Nutella è al primo posto della classifica dei Paperon De Paperoni italiani. E con un netto distacco dal secondo classificato: Ferrero ha un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari, più del triplo di Giorgio Armani che si deve accontentare di 12,9 miliardi. Mentre al terzo posto, per la prima volta in assoluto, troviamo Piero Ferrari, il figlio di Enzo Ferrari, con i suoi 7,6 miliardi.

Chi entra e chi esce dalla classifica Forbes

Secondo Forbes, i miliardari italiani sono in totale 70, 20 in più rispetto al 2022. Il totale dei loro patrimoni arriva a 230,1 miliardi di dollari, circa 70 in più rispetto al 2022.

Inoltre tutti e tre i miliardari presenti sul podio (Ferrero, Armani e Ferrari) hanno decisamente più soldi rispetto a un anno fa. Andando invece a vedere la classifica mondiale, Giovanni Ferrero si piazza al 32esimo posto, mentre per quanto riguarda l’Europa è il quinto miliardario più ricco. Qui, infatti, è superato da Lvmh di Benard Arnault, Zara di Amanzio Ortega, L’Oreal di Francoise Bettencourt Meyers e Lidl/Kaufland di Dieter Schwarz.

Tornando a Ferrero, rispetto a un anno fa il suo patrimonio è aumentato di 4,5 miliardi. Il tutto grazie alla crescita del Gruppo Ferrero, il cui fatturato è salito a 14 miliardi, con un aumento del +10,4% rispetto all’anno scorso (e ancora i Croissant Nutella non era usciti, figuriamoci cosa succederà il prossimo anno). Questo aumento del fatturato ha fatto sì che Ferrero potesse riconoscere ai dipendenti un premio individuale fino a 2.450 euro nel corso del mese di ottobre.

Il secondo classificato, invece, è Armani, con 6 miliardi in più rispetto all’anno scorso. Terzo posto per Ferrari, con un aumento di 3 miliardi e un +61% del titolo in Borsa (di cui lui detiene il 10%).

Per trovare la prima donna in classifica dobbiamo attendere il quarto posto di Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, con i suoi 6,8 miliardi di dollari. Quinto posto per i 6,7 miliardi di Sergo Stevanato della Stevanato Group, aziende leader per le fiale di vetro e le cartucce per le penne d’insulina. Sesto e settimo posto per Miuccia Prada e Patrizio Bertelli con 4,5 miliardi di dollari, mentre all’ottavo posto troviamo Giuseppe De’Longhi con 4,4 miliardi di dollari.

Al nono posto troviamo Giuseppe Crippa, con i suoi 4,1 miliardi di dollari ottenuto grazie alla Technoprobe, produttore noto a livello mondiale per le schede per i test dei microchip. Chiude la top ten un pari merito di ben 11 miliardari. Con 4 miliardi di dollari troviamo gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio, l’editore e costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Campari Group, Luca Garavoglia e Giancarlo Devaini di Tether.

Sempre per rimanere a tema food, dalla classifica dei miliardari nel corso degli ultimi mesi è uscito Luigi Cremonini di Inalca, fornitore i carne di catene come McDonald’s e Burger King.

La classifica Forbes dei miliardari italiani

Ma ecco la classifica completa dei 70 miliardari italiani:

1. Giovanni Ferrero (39,1 miliardi)

2. Giorgio Armani (12,9 miliardi)

3. Piero Ferrari (7,6 miliardi)

4. Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (6,8 miliardi)

5. Sergio Stevanato e famiglia (6,7 miliardi)

6. Patrizio Bertelli (4,5 miliardi)

6. Miuccia Prada (4,5 miliardi)

8. Giuseppe De’Longhi e famiglia (4,4 miliardi)

9. Giuseppe Crippa e famiglia (4,1 miliardi)

10. Francesco Gaetano Caltagirone (4,0 miliardi)

10. Claudio Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Rocco Basilico (4,0 miliardi)

10. Clemente Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Leonardo Maria Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Luca Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Marisa Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Nicoletta Zampillo (4,0 miliardi)

10. Paola Del Vecchio (4,0 miliardi)

10. Giancarlo Devasini (4,0 miliardi)

10. Luca Garavoglia (4,0 miliardi)

21. Renzo Rosso e famiglia (3,5 miliardi)

22. Alessandra Garavoglia (3,3 miliardi)

23. Remo Ruffini (3,2 miliardi)

23. Brunello Cucinelli e famiglia (3,2 miliardi)

23. Isabella Seragnoli (3,2 miliardi)

23. Giuliana Benetton (3,2 miliardi)

23. Luciano Benetton (3,2 miliardi)

28. Susan Carol Holland (3,0 miliardi)

29. Paolo Rocca (2,7 miliardi)

29. Gianfelice Rocca (2,7 miliardi)

29. Gustavo Denegri e famiglia (2,7 miliardi)

32. Domenico Dolce (2,5 miliardi)

32. Stefano Gabbana (2,5 miliardi)

34. Alberto Bombassei (2,4 miliardi)

35. Augusto Perfetti (2,3 miliardi)

35. Giorgio Perfetti (2,3 miliardi)

37. Maria Franca Fissolo (2,0 miliardi)

38. Alberto Prada (1,9 miliardi)

38. Marina Prada (1,9 miliardi)

38. Marina Berlusconi (1,9 miliardi)

38. Pier Silvio Berlusconi (1,9 miliardi)

38. Nicola Bulgari (1,9 miliardi)

43. Paolo Ardoino (1,8 miliardi)

44. Sabrina Benetton (1,7 miliardi)

44. Giovanni Arvedi (1,7 miliardi)

44. John Elkann (1,7 miliardi)

44. Massimo Moratti (1,7 miliardi)

44. Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia (1,7 miliardi)

49. Paolo Bulgari (1,6 miliardi)

49. Romano Minozzi (1,6 miliardi)

51. Nerio Alessandri (1,5 miliardi)

51. Federico De Nora (1,5 miliardi)

51. Barbara Benetton (1,5 miliardi)

54. Mario Moretti Polegato e famiglia (1,4 miliardi)

54. Alessandro Rosano (1,4 miliardi)

56. Sandro Veronesi e famiglia (1,3 miliardi)

56. Simona Giorgetta (1,3 miliardi)

56. Annalisa Doris (1,3 miliardi)

56. Massimo Doris (1,3 miliardi)

60. Marco Squinzi (1,2 miliardi)

60. Veronica Squinzi (1,2 miliardi)

60. Diego Della Valle (1,2 miliardi)

60. Lina Tombolato (1,2 miliardi)

64. Giuliana Caprotti (1,1 miliardi)

64. Marina Caprotti (1,1 miliardi)

64. Antonio Percassi (1,1 miliardi)

67. Barbara Berlusconi (1,0 miliardi)

67. Eleonora Berlusconi (1,0 miliardi)

67. Luigi Berlusconi (1,0 miliardi)

67. Danilo Iervolino (1,0 miliardi)