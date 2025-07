La pasticceria di Blanco non funziona: perdite per 200mila euro

I conti non tornano per Blanchito Bebe e la sua impresa gastronomica. Per L’isola delle rose, pasticceria aperta due anni fa da Blanco nella sua Brescia, il problema non sono i furti (nonostante, ahinoi, questi si siano ripetuti più volte nel tempo), ma il bilancio. Il rendiconto evidenzia una perdita di quasi 200.000 euro, che i soci hanno dovuto colmare di tasca propria. E sembra che i vari cambiamenti in termini di compagine societaria non abbiano migliorato granché la situazione, anzi.

La situazione economica della pasticceria di Blanco

Non abbiamo avuto il piacere di provarla, ma a un primo sguardo sembra che L’isola delle rose ci provi davvero a fare le cose per bene. Tanta attenzione al free from (con prodotti privi di glutine e lattosio), comunicazione curata, aspetto dei dolci invitante.

Ma al di là delle ripetute visite da parte dei ladri (una lo scorso settembre, seguita dalla seconda incursione un mese dopo), sono i conti economici a non tornare. Ripercorriamo la situazione appoggiandoci alle pagine di Affari Italiani, dalle cui righe emerge un quadro che, a dirla tutta, è stato complesso fin dal principio.

La pasticceria ha aperto in viale Italia a Brescia nel 2023, chiudendo il primo anno di attività con ricavi pari a 200.000 euro, ma costi che toccano i 309.000. Superata la comprensibile difficoltà iniziale, i conteggi non si addolciscono, anzi: nel 2024 scendono i ricavi e aumentano le spese, con perdite che arrivano ai 198.000 euro.

A pesare di più sul bilancio sembra essere la voce relativa al personale, pari a 50.000 euro. Riunitisi lo scorso 30 aprile, i soci (diretti da Giovanni Fabbriconi, padre di Blanco) hanno dovuto attingere a una riserva di 200.000 euro per far quadrare i conti. Non resta che vedere che sapore avrà il prossimo bilancio.