La pizza con carne di serpente è realtà

di Luca Venturino 9 Novembre 2023

Una rivelazione che, ne siamo certi, provocherà l’ira patriottica di tutti i paladini del gusto italiano, sempre sul piede di guerra e pronti a pontificare quando si tratta di cibo: un dovere evidentemente ereditato per diritto di nascita. Ma non divaghiamo: Pizza Hut ha di recente avviato una collaborazione con uno storico ristorante di Hong Kong per dare una svolta più moderna a un piatto tradizionale. In altre parole, ha creato una pizza con carne di serpente.

Carne di serpente sminuzzata, funghi neri e prosciutto essiccato: questi gli ingredienti della nuova tonda di Pizza Hut, gli stessi della più tradizionale ricetta dello stufato di serpente, un pasto apprezzato particolarmente durante i mesi più freddi dell’anno.

Pizza con carne di serpente: la trovata di Pizza Hut

Eh sì, definirla “trovata” ci pare più che azzeccato. “Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto” si legge in una nota stampa emessa da Pizza Hut Hong Kong al lancio della pizza con carne di serpente. “La carne nutriente è ottima per migliorare la circolazione sanguigna (una credenza comune nella medicina tradizionale cinese, ndr) e abbinata alla pizza segna una svolta rispetto al concetto convenzionale di cosa significhi mantenere una buona salute sfidando le proprie papille gustative”.

Al di là di tutto, ci viene da pensare che dietro il lancio ci sia anche una – legittimissima, per carità – strategia di marketing volta a generare la maggior quantità possibile di rumore mediatico. D’altronde, quando si parla di cibo si parla anche alla pancia, e quando si parla alla pancia le reazioni tendono sempre a essere polarizzate, a tratti arroganti, ogni tanto altezzose e sempre polemiche: tutti ingredienti utili per pubblicizzare il lancio di un prodotto.

Partner del lancio, come accennato in apertura di articolo, è Ser Wong Fun, ristorante situato nel centro di Hong Kong le cui radici affondano nell’ormai lontano 1895, e specializzato nella preparazione della carne di serpente. Karen Chan, direttore generale di Pizza Hut Hong Kong e Macao, ha affermato che l’azienda si è avvalsa dell’esperienza del locale per preparare una ricetta mista, forte di “un perfetto equilibrio tra tutti i sapori”.

È per di più bene notare che la pizza con la carne di serpente (che tra parentesi, sarà disponibile solo fino al 22 di novembre) non è certo la prima – né sarà l’ultima, ci auguriamo – trovata più “avventurosa” da parte di Pizza Hut: vi ricordate, tanto per fare un esempio, della pizza con pollo fritto, biscotti Oreo e anelli di calamari?