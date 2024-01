La prima vertical farm stellata va a fuoco, incerte le cause dell’incendio

Questa mattina da Cavenago di Brianza si è alzato un densissimo fumo nero, che ha presto raggiunto anche Milano: è scoppiato un incendio a Planet Farms, la più grande vertical farm d’Europa. L’azienda ha lo stabilimento in provincia di Monza e Brianza ma è stata adottata oltre un anno fa nel ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), diventando così la prima vertical farm stellata. Il fuoco è stato domato dai Vigili del Fuoco ma non sono ancora certe le cause: alcuni giornali hanno parlato di materiale plastico in fiamme, altri di un macchinario danneggiato. Dall’azienda arriva una nota stampa in cui si confermano, invece, le indagini ancora in corso.

Lo spirito dell’azienda è forte e ufficializza, nonostante l’incidente di percorso, l’intenzione di aprire un secondo stabilimento a Crimido (Como), grande il doppio del primo. Le parole di Planet Farms: “proprio a Cirimido concentreremo i nostri sforzi per accelerare la realizzazione del progetto e per assicurare il minor disagio possibile ai nostri clienti“.

Planet Farms sposa Da Vittorio

Fondata a Milano nel 2018, Planet Farms ha sviluppato un sistema di coltivazione verticale unico al mondo per dare una risposta concreta al bisogno di prodotti agricoli sani, di alta qualità, a bassissimo impatto ambientale e alla portata di tutti (sono infatti presenti nei supermercati). E a credere in questa filosofia – che parla al futuro del nostro pianeta e della nostra alimentazione – sono stati in primis i fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio. Le verdure a foglia presenti nel menu arrivano tutte dalla divisione Planet Farms adiacente alle cucine: tutto a “metro zero”, con una tecnica a impatto nullo e che restituisce alimenti nella migliore qualità che la natura possa dare.

Planet Farms è nata da un’idea di Luca Travaglini (che ha vinto il premio come Person of the Year agli Italian Tech Awards 2021) e subito sposata dal co-founder, co-amministratore delegato, nonché amico di una vita Daniele Benatoff. Il grave incidente di oggi non sembra intaccare la mission del gruppo, ovvero un percorso verso innovazione e sostenibilità.

Il fumo dell’incendio fino a Milano

Nelle prime ore di questa mattina (su today.it parlano di una chiamata d’emergenza intorno alle 6.30h) si sono divampate fiamme alte e un fumo nero molto denso, direttamente dallo stabilimento di Planet Farms. Ci sono volute ore per domare la situazione e l’azienda ha rassicurato che né persone né dipendenti hanno per fortuna subito danni. L’azienda ora è in sicurezza ma sono in corso gli accertamenti per determinare la causa dell’incendio, estremamente vicino all’autostrada A4 e visibile fino a Trezzo sull’Adda. Il Comune ha da subito invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse o a proteggersi le vie respiratorie tramite l’utilizzo di mascherine. Già all’ora di pranzo l’incendio era stato domato, ma devono arrivare ancora conferme su cosa possa essere accaduto.