La proporzione tra le stelle Michelin in Svizzera e quelle in Italia è impietosa per il nostro Paese

La più consistente caratteristica dei numeri è che non mentono mai. Occorre capirli, è chiaro, e per farlo è fondamentale interpretarli, ma la loro verità è inconfutabile. Parliamo di stelle, dunque: nelle ultime ore è uscita la Guida Michelin 2024 dedicata alla Svizzera e il paragone con il nostro Paese, per quanto scomodo, può essere interessante.

Largo ai numeri, dunque. In Svizzera, considerando i più recenti aggiornamenti, si conta un totale complessivo di 136 insegne arricchite dal macaron. Al di qua delle Alpi, invece, l’edizione 2023 della Rossa ne contava 395.

Le nuove stelle in Svizzera e il paragone con l’Italia

I nostri lettori più attenti non mancheranno di fare notare che il numero riportato qui sopra – i 395 ristoranti stellati, per l’appunto – era valido nel novembre del 2023, ma a quasi un anno di distanza dovrebbe avere subito una piccola contrazione. Tra i casi più recenti di “stelle cadenti” c’è il Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi, la chiusura di Terramira a Capolona e l’affaire de Il Giglio, che ha – in qualche modo – deciso di restituirla. Tutto vero: in realtà, però, poco cambia.

Quel che può essere interessante paragonare è la densità di ristoranti stellati nei due Paesi: 136 in un Paese che è, con le dovute proporzioni, paragonabile per dimensioni a una provincia del nostro; e 395 (o poco meno) in uno Stivale che vanta 59 milioni di abitanti (contro i circa 9 della Svizzera). Il paragone è da prendere con le pinze, è chiaro: le condizioni socioeconomiche sono notoriamente diverse. La differenza di densità qualitativa, però, è evidente agli occhi di tutti.

Qualche parola alle nuove stelle elvetiche, dunque. Gli ispettori in rosso hanno confermato i tre macaron a tutti e quattro i ristoranti svizzeri che già potevano vantarli dallo scorso anno, ma non hanno operato alcuna aggiunta al piano più alto dell’Olimpo. Si segnalano, però, due nuovi ristoranti con due stelle: il Colonnade di Lucerna e il The Counter a Zurigo, con quest’ultimo che festeggia gli astri gemelli al suo esordio assoluto.

Sono invece sei in totale i nuovi ristoranti che possono festeggiare la prima stella; accompagnati da tre nuove Stelle Verdi, che premiano quei locali che fanno della sostenibilità il proprio cavallo di battaglia; e dieci nuovi Bib Gourmand, che si distinguono per un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.