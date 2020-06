La Prova del Cuoco chiude: la conferma di Elisa Isoardi

Confermati i rumors: La Prova del Cuoco chiude definitivamente. A dare la conferma è stata la stessa Elisa Isoardi durante un collegamento telefonico con la madre. La conduttrice ha dichiarato che La Prova del Cuoco chiude, questo lo sanno tutti, ma fa parte del lavoro: basta darsi una mossa. Ha poi aggiunto che la madre si preoccupa per lei, ma che comunque sta facendo il lavoro più bello del mondo.

Mentre annunciava la chiusura del noto programma di cucina della Rai, Elisa Isoardi era commossa. Un po’ più diretto è stato Claudio Lippi che ha affiancato la conduttrice durante l’ultima edizione del cooking show. Lippi, infatti, ha tirato una bordata nei confronti di Rai 1 per difendere la Isoardi. Ha rimarcato che la bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro: possono scrivere quello che vogliono, lui se ne infischia di questo in quanto questa è la verità che si sente di dire.

Secondo voci di corridoio, La Prova del Cuoco chiuderebbe per fare spazio a La casa nel bosco, il nuovo programma di Antonella Clerici. Tuttavia mancano le conferme. Se fosse vero, però, sembrerebbe quasi una vendetta della Clerici nei confronti della Isoardi: se ricordate in precedenza La Prova del Cuoco era condotta da Antonella Clerici. Poi, quando era rimasta incinta nel 2008, era stata sostituita temporaneamente dalla Isoardi. Ma quando la Clerici era tornata in pista, pronta a riprendersi il ruolo da conduttrice, la Rai aveva declinato gentilmente e aveva confermato la Isoardi alla guida de La Prova del Cuoco. Ma non è finita qui: nel 2010 la Clerici era riuscita a tornare alla guida de La Prova del Cuoco, ma nel 2018 di nuovo la Clerici era stata sostituita dalla Isoardi. Un tira e molla continuo fra le due, insomma.

Come se non bastasse, poi, Elisa Isoardi aveva preso il posto della Clerici anche alla conduzione dell’Oscar del vino nel 2009 e nel 2010.