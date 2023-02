La Spezia, mail piena di insulti per la chef che ha cucinato per i profughi

di Luca Venturino 1 Febbraio 2023

Silvia Cardelli è chef dell’Osteria della Corte, uno dei ristoranti più conosciuti e rinomati de La Spezia. Di recente, tuttavia, Cardelli ha conquistato l’attenzione mediatica per aver preparato – insieme alla sua brigata di cucina, naturalmente – ben 180 pasti per i profughi arrivati in città a bordo della Geo Barents, nave della ong Medici senza Frontiere. Un gesto di grande generosità, un aiuto sia per le associazioni di beneficienza locali, che senza ombra di dubbio si sono trovate a fare i conti con una sfida logistica (e culinaria) non indifferente, che per gli stessi naufraghi; ma che inspiegabilmente ha spinto qualcuno a inviare alla chef una mail piena zeppa di insulti.

“Mi fate schifo”

Prima di proseguire sarebbe bene sottolineare come il tema debba essere particolarmente caro a Cardelli e alla sua brigata: ai suoi fornelli, infatti, si sono formati numerosi giovani giunti alle spiagge dello Stivale come profughi e che hanno potuto imparare un mestiere. È il caso anche di Kassim Sulaiman, ragazzo di origini ghanesi arrivato qualche anno fa in Sicilia a bordo di un barcone e che ora è secondo chef di Cardelli.

LEGGI ANCHE Chelsea: chef ucraino aprirà un bistrot gestito da profughi della guerra russa

“Kassim è un ragazzo in gamba da cui anche i ragazzi italiani dovrebbero prendere esempio” racconta di lui la chef. Anche Kassim, naturalmente, ha partecipato alla preparazione dei pasti per i migranti di Geo Barents; e insieme a Silvia è poi tornato in serata per servire la cena ai migranti in partenza.

“Perché farlo?” ha spiegato Silvia. “Io dico, perché no? Per noi non è un sacrificio. Ci siamo alzate solo un po’ prima e abbiamo cucinato. Ci sembrava giusto. C’è gente che tutte le mattine non sa se potrà mangiare, mentre il nostro problema è scegliere cosa mangiare: bisogna ricordarselo”.

LEGGI ANCHE Chef José Andrés sfama migliaia di migranti al confine con il Texas

Ecco, peccato che qualcuno non condivida lo stesso candore della chef e dei suoi aiutanti. Qualche giorno fa, infatti, Silvia Cardelli ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una mail di insulti ricevuta poco prima. “Mi fate schifo” si legge nella missiva “siete solo sabotatori infami, non sono mai venuto da voi ma non comincerò proprio oggi avendo letto il vostro oltraggio e scempio al popolo italiano regalando pasti a dei parassiti invasori infetti nemmeno buoni per i forni a legna. Bastardi morite pure voi”.

In molti, nei commenti, hanno offerto il proprio sostegno; ma la chef non si è affatto persa d’animo: “Mi sento come Ibra quando dice agli avversari speriamo che fischino così mi carico” ha scritto nel post in questione.