Matthew McConaughey promuove la sua nuova tequila, ma si dimentica i pantaloni a casa

di Manuela Chimera 30 Ottobre 2023

In un settore in cui chiunque, dall’attore più famoso al vip magari un po’ più di nicchia, si sente in dovere di lanciarsi nel mondo degli alcolici (in senso imprenditoriale), ecco che si fa fatica magari a trovare nuovi modi di pubblicizzare il proprio prodotto. Immaginiamo che sia questo quello che devono aver pensato Matthew McConaughey, la di lui consorte Camila e il team di marketing che sta dietro a questa pubblicità. Perché qualcuno dovrebbe scegliere di bere la tequila di Matthew McConaughey e non quella, che so, di Lewis Hamilton, Kevin Hart, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, LeBron James o Kendall Jenner, tanto per citare i primi che ci vengono in mente? Semplice: perché Matthew McConaughey la pubblicizza senza pantaloni. Che di sicuro la presenza o meno di pantaloni (e mutande, questo è bene sottolinearlo) è uno dei fattori chiave di tutte le linee guida per la scelta della tequila da bere.

La tequila di Matthew McConaughey, tutto va bene purché se ne parli

Probabilmente il team del marketing è voluto andare sul sicuro, rispettando il mantra “tutto va bene purché se ne parli”. Questo perché di tequila sponsorizzati da attori, cantanti e sportivi famosi ormai ce n’è a bizzeffe.

Diciamo che almeno McConaughey è consapevole del fatto che il mondo può tranquillamente andare avanti senza un altro marchio di tequila famoso sul mercato lanciato dal vip di turno. Effettivamente nel video si vedono lui e la moglie che bevono tequila chiedendosi quando la tequila ha smesso di essere tequila, perdendosi così tutto il divertimento.

Solo che nella scena successiva si vedono i due che viaggiano in modo senza pantaloni e mutande, ovviamente pixelati, ma inequivocabilmente nudi dalla vita in giù. Il video continua poi presentandoci la nuova tequila biologica, la Tequila Pantalones Organico, una tequila al 40% Alc. Vol prodotta a Miami, in Florida.

LEGGI ANCHE Matthew McConaughey cucina i pasti ai soccorritori degli incendi in California

Nuovo stacco ed ecco che torniamo ai coniugi McConaughey a cavalcioni delle loro Triumph (lui) e Kawasaki (lei), sempre senza pantaloni e mutande, ma che festeggiano brindando con un bicchiere di tequila in mano. E no, prima di correre a chiamare la polizia stradale, sappiate che l’immagine si allarga, così come i pexel, ed ecco che vediamo che le due moto sono caricate su un carrello trainato da un altro veicolo. Il video finisce poi con i due che si allontanano mano nella mano in un campo, senza pantaloni e mutande, of course, declamando il disclaim “Per favore, non tenertelo addosso”.

Capito il sottilissimo gioco di parole? “Pantalones” in spagnolo, così come in italiano, vuol dire “pantaloni”. Inoltre lo slogan dell’attore per questo marchio di tequila è quello di “dare un calcio nei pantaloni”. Ma non è finita qui, perché in un tentativo di dare una lettura multistrato a questa pubblicità, ecco che lui e sua moglie hanno tenuto a farci sapere che questo marchio di liquori è “la cosa migliore che abbiano mai fatto con i pantaloni addosso”. E non vogliamo sapere altro, grazie tante.

Ma come è stato accolto lo spot della Tequila Pantalones di McConaughey? Beh, la gente su YouTube è apparsa divertita, ma non eccessivamente impressionata. Per quanto riguarda la tequila, per ora mancano le recensioni sulle varietà anejo e reposado, dunque impossibile dire l’indice di gradimento. Tranne che per il blanco, il quale ha ottenuto una valutazione a cinque stelle.

La varietà blanco è quella più economica, costa poco meno di 40 dollari (la reposado viaggia sui 45 dollari, mentre l’anejo arriva quasi a 50 dolari) ed è stata elogiata per il suo sapore morbido e per il fatto che sia biologica. Nessuno, stranamente, ha citato il fatto di essere stato spinto a bere questa tequila a causa della mancanza dei pantaloni dell’attore. E nessuno ha neanche riferito di aver sentito l’improvvisa e insostenibile necessità di restare senza pantaloni dopo averla bevuta (evidentemente non siamo in Food Wars).

Ecco qui il video su YouTube, debitamente pixelato, dove potete vedere l’alternativo metodo di promozione di Matthew McConaughey e consorte:

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]