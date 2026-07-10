La The World’s 50 Best Restaurants annuncia a sorpresa dove sarà la prossima cerimonia

Arriva un po’ a sorpresa l’annuncio della prossima cerimonia della The World’s 50 Best Restaurants, con cui ci eravamo lasciati a luglio scorso, incredibilmente, a Torino.

Dopo la sua prima edizione italiana, la classifica della ristorazione mondiale, da tutti considerata un po’ l’Oscar della gastronomia, torna con una nuova cerimonia, questa volta a novembre (per la precisione il 4 novembre 2026) . Lo spostamento in autunno era dovuto al fatto che la prossima destinazione della 50 Best sarebbero dovuti essere gli Emirati Arabi, e in particolare Abu Dhab, dove il clima oggettivamente non avrebbe consentito una festa estiva. Con ogni probabilità gli organizzatori hanno cambiato idea a causa delle incertezze sulla situazione internazionale, che avrebbero reso certamente più difficoltoso l’evento. Sta di fatto che la The World’s 50 Best Restaurants frega tutti i pronostici e annuncia una meta diversa da quella che tutti immaginavano.

Dove si terrà la prossima The World’s 50 Best Restaurants

E così, la prossima premiazione della The World’s 50 Best Restaurants sarà a Lima, in Perù, che con questa mossa si consolida come una destinazione gastronomica di importanza mondiale, dopo che nel 2023 il Central di Lima si era piazzato primo in classifica, seguito poi lo scorso anno da Maido, sempre a Lima, in un duetto che non lascia dubbi al fatto che la cultura gastronomica peruviana abbia molto da dire, e da dare.

Il Perù gastronomico e la 50 Best

Lima, tra l’altro, ha ospitato per la prima volta la cerimonia di premiazione dei “Latin America’s 50 Best Restaurants” nel 2013 e, da allora, la scena gastronomica della città ha continuato a crescere e a rafforzarsi, con un numero sempre maggiore dei migliori ristoranti della regione che si sono guadagnati un posto in classifica.

Una destinazione rinomata per la sua cultura millenaria, la biodiversità e la gastronomia, il Perù si è affermato sempre più come meta culinaria di eccellenza sulla scena mondiale. Un ricco programma di eventi – sostenuto da PromPerú, partner ospitante di 50 Best – accompagnerà l’attesa cerimonia di premiazione del 4 novembre 2026, durante la quale verrà svelata la classifica. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire la capitale, una destinazione caratterizzata dalle sue tradizioni culturali e rinomata a livello globale per una scena gastronomica varia e influente, dove ingredienti locali e influenze regionali si fondono dando vita a un’identità culinaria distintiva e in continua evoluzione.