La vendemmia in Italia è già iniziata: le previsioni

Le temperature record hanno imposto raccolte decisamente precoci, ma molti operatore del settore sono ottimisti sulla qualità.

Quella di quest’anno sarà una stagione vinicola che resterà impressa nella memoria dei viticoltori per la sua incredibile velocità, frutto di temperature record costantemente sopra la media negli ultimi mesi, che hanno impresso un’accelerazione al ciclo naturale della vite, portando molte cantine a rompere gli indugi e iniziare la raccolta in tempi rapidissimi.

Formulare previsioni definitive sulla quantità totale è ancora prematuro, considerando che la produzione del 2025 si era attestata a 44,383 milioni di ettolitri, ma l’atmosfera che si respira tra le vigne è carica di una cauta speranza. Secondo Assoenologi, se le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli nelle prossime settimane, il 2026 potrebbe regalare un’annata di ottima qualità.

Vendemmie precoci in tutta Italia

Le attività della vendemmia italiana sono partite ufficialmente dalla Sicilia, dove la terra arsa dal sole ha spinto i grappoli a una maturazione decisamente precoce: nel Trapanese, Cantine Ermes ha già iniziato a raccogliere le prime uve bianche. Rosario Di Maria, presidente della cooperativa, analizza la situazione con realismo: «In primavera la pressione fitosanitaria è stata elevata e le rese saranno verosimilmente inferiori rispetto a un’annata ordinaria. Ma le prime uve conferite evidenziano un buon equilibrio e caratteristiche qualitative interessanti».

Risalendo la penisola, l’anticipo della raccolta non risparmia nemmeno le zone montane dell’Alto Adige, dove si sta vivendo una delle partenze più precoci mai documentate sul territorio. Eduard Bernhart, direttore del Consorzio Vini Alto Adige, sottolinea come l’organizzazione faccia la differenza: «grazie alle dimensioni contenute dei vigneti e a una viticoltura manuale, le aziende potranno affrontare la vendemmia con rapidità e precisione nel momento ottimale di maturazione». Poco lontano, ad Appiano sulla Strada del Vino, l’enologo Philipp Zublasing conferma un anticipo di circa 7-10 giorni rispetto allo scorso anno, spiegando che tale fenomeno è avvenuto «a causa delle temperature superiori alla media registrate negli ultimi tre mesi».

Anche i paesaggi del Piemonte mostrano i segni di questa estate torrida. Tra le colline di Asti, Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg avverte: «l’inizio dell’invaiatura si presenta in anticipo e la produzione attesa è di buona qualità, ma i picchi di calore del mese di agosto potrebbero ridurre il volume dei grappoli». Nel Monferrato, l’attenzione è tutta sulla capacità dei vitigni di adattarsi alle nuove sfide climatiche. Paolo Ricagno, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Acqui, ripone la sua fiducia nell’esperienza dei contadini, affermando che «la resilienza delle varietà locali e il lavoro quotidiano dei produttori saranno ancora una volta determinanti».

Nel cuore della Toscana, la Maremma si prepara a una vendemmia che Luca Pollini, direttore del relativo Consorzio di Tutela, descrive con ottimismo: «In Maremma la vendemmia si avvia sotto buoni auspici, con vigneti in ottimo stato fitosanitario e uve sane. Si prospetta in anticipo di 7-10 giorni rispetto alla media». A fargli eco è Alessandro Fiorini, vicepresidente del Consorzio Morellino di Scansano, il quale ricorda però che la partita è ancora aperta: «L’evoluzione della campagna dipenderà in larga misura dall’andamento climatico dei prossimi 15-20 giorni».

Non mancano però le preoccupazioni, specialmente in regioni come l’Abruzzo, dove il meteo è stato meno clemente. Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, invita alla prudenza dopo i recenti eventi atmosferici, spiegando che «è ancora presto per formulare stime attendibili sui volumi produttivi. Una violenta grandinata ha colpito alcune aree del Teramano nei giorni scorsi. Nelle altre zone le prospettive restano aperte, mentre il caldo e il deficit idrico potrebbero favorire un’ulteriore anticipazione della maturazione».

Nonostante queste incognite, il settore vitivinicolo continua a rappresentare un pilastro fondamentale dell’economia italiana. Con 670 mila ettari di vigneti e una bilancia commerciale in attivo per 7,2 miliardi di euro l’anno, il comparto garantisce lavoro a circa 870 mila persone, confermandosi come uno dei simboli più performanti del made in Italy nel mondo. Mentre il Consorzio Bardolino già prefigura un’annata con uve dallo stato di salute eccellente e acidità equilibrata, l’intera nazione attende con trepidazione il responso finale che potrà essere fornito solo dai calici.