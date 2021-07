Lagostina: un francobollo celebra i 120 anni delle pentole di Omegna

Arriva un nuovo francobollo di Poste Italiane dedicato a un’altra eccellenza Made in Italy (dopo quello per Pasta Rummo e quello per la Distilleria Luxardo): è quello relativo alle celebrazioni dei 120 anni di attività dell’azienda Lagostina, quella delle pentole di Omegna.

Questo francobollo ordinario farà parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Dedicato a Lagostina S.p.A., il valore della tariffa è B (1,10 euro). Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, è autoadesivo e non fluorescente.

Il bozzetto è stato realizzato dallo Studio Grafico Lagostina insieme al Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Come potete vedere, il disegno del francobollo rappresenta il primissimo stabilimento Lagostina di Omegna. L’immagine deriva dalla carta da lettere che veniva usata dall’azienda nei primi anni del Novecento. In alto a sinistra campeggia una riproduzione rielaborata di uno dei primi loghi dell’azienda. In basso compare la scritta “Per telegrammi Lagostina Omegna”. Inoltre sul francobollo ci saranno anche le diciture “120 anni”, “Italia” e l’indicazione della tariffa “B”.

Potrete trovare questo francobollo:

presso gli Uffici Postali dotati di sportello filatelico

nello Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Triste, Venezia e Verona

sul sito poste.it

Se siete interessati, l’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Omegna (VB).

[Crediti Foto | Pagina Facebook Poste Italiane]