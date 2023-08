Le caramelle Skittles rischiano il boicottaggio per il packaging arcobaleno

Nuovo alimento negli USA in odore di boicottaggio in stile Bud Light: ai conservatori non è piaciuto il nuovo packaging arcobaleno delle caramelle Skittles

di Manuela Chimera 14 Agosto 2023

Ve l’avevamo detto che fra un po’ gli americani finiranno col brucare l’erba. O almeno: gli americani conservatori che hanno preso il vizio di boicottare tutti i cibi che non gli stanno bene. Lo avevano fatto con la Bud Light, rea di aver collaborato con l’influencer transgender Dylan Mulvaney. Poi se l’erano presa con i gelati Ben & Jerry’s (anche se qui per altri motivi) e adesso tocca alle caramelle Skittles. Perché? Beh, tutta colpa del loro packaging arcobaleno in sostegno del Pride e della comunità LGBTQ.

Le caramelle Skittles subiranno il destino di Bud Light?

Skittles ha lanciato dei nuovi pacchetti di caramelle realizzati in collaborazione con la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. Non è certo una novità: è il quarto anno di fila che il noto produttore di dolciumi collabora con questa organizzazione per promuovere la tolleranza e l’inclusione. Inoltre molti marchi, ultimamente, hanno fatto la medesima cosa.

Tuttavia i conservatori adesso hanno deciso di prendersela anche con le Skittles, perché boicottare Bud Light non era stato abbastanza (Anheuser-Busch ha perso il 30% del fatturato a causa di questo boicottaggio e ha iniziato a licenziare i dipendenti).

Come successo anche con altri marchi aziende, fra cui anche Disney World Florida e i negozi Target, ecco che i conservatori non hanno apprezzato queste nuove confezioni pro-LGBTQ e hanno minacciato di replicare il boicottaggio già fatto con Bud Light.

Su Twitter alcuni utenti hanno cominciato a twittare post di questo tenore:

“@Skittles sta cercando di trasformare i tuoi figli in attivisti BLm e LGBTQ+”

“Sulla loro confezione è presente anche una drag queen”

“Boicotta Skittles”

“È ora di fargli subire il vecchio trattamento Budweiser”

Come potete vedere nella foto, i nuovi pacchetti delle Skittles comprendono immagini e messaggi LGBTQ-friendly. I nuovi pacchetti sono prevalentemente bianchi e neri, per dar maggior risalto ai disegni colorati e riportano messaggi come “Black Trans Lives Matter” e “Joy is Resistance”.

Nel frattempo Melissa Harris, vicepresidente delle partnership strategiche per conto di GLAAD, ha difeso la collaborazione del gruppo con Skittles. In una nota stampa ha spiegato che il supporto e la partnership continui che ricevono da Skittles li aiuta a portare avanti la loro missione volta a instaurare un dialogo che possa portare a un cambiamento culturale. La missione di quest’anno di Skittles volta a mettere in luce le storie LGBTQ+ è un’iniziativa importante che può massimizzare la consapevolezza, il supporto e l’accettazione della community LGBTQ+, promuovendo al contempo la diversità e l’inclusione.