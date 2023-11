Le Crocs di McDonald’s sono le scarpe di cui avevamo bisogno. O forse no?

di Manuela Chimera 3 Novembre 2023

Se dopo le scarpe della Lidl siete alla ricerca di altre calzature altrettanto sobrie e discrete, ecco che stanno per arrivare le Crocs di McDonald’s. Le scarpe di cui nessuno sapeva di aver bisogno, ma che stanno per diventare il vostro incubo. Già le Crocs sono calzature alquanto discutibili come estetica: o le si ama o le si odia, non c’è via di mezzo. Se però alle Crocs aggiungi i colori di McDonald’s, beh, il risultato è un incubo cromatico. Che però, proprio per questo motivo, potrebbe diventare facilmente oggetto ambito da collezione, un po’ come successo con le scarpe della Lidl.

Le Crocs di McDonald’s, un incubo a colori

Grazie alla nuova collaborazione fra Crocs e McDonald’s ecco che in un futuro prossimo venturo i nostri piedi potrebbero essere allietati da queste improbabili Crocs. Il modello prescelto sono le Classic Clog, quello che i consumatori conoscono di più.

Il primo modello è alquanto audace, utilissimo quando si cammina di notte per risaltare al buio quando si cammina per strada. Questo perché, come potete vedere nella foto, queste Crocs presentano la tradizionale tavolozza di colori di McDonald’s, quindi un tripudio di rosso e giallo, con suola bianca. Il tutto abbellito con dei Jibbitz (i ciondoli decorativi che si attaccano ai fori di ventilazione della scarpa) a forma di pacchetto di patatine di McDonald’s e bevanda classica di McDonald’s.

Ci sono poi altre due Crocs che vi attendono al varco, ispirate ciascuna a personaggi iconici del fast food. Abbiamo delle Crocs giallo canarino dedicate a coloro che a colazione si abbuffano con l’Egg McMuffins e gli Hotcakes, con tanto di fiocco rosa di Birdie the Early Bird sul cinturino, prima mascotte femminile del colosso.

Altrettanto discrete sono poi le Crocs che omaggiano The Hamburglar, il ladro rapitore di hamburger dai rossi capelli. In questo caso il pantone ci propone un motivo con strisce diagonali bianche e nere che circondano il ladro dispettoso.

Ma non finisce qui, perché vuoi mica aggiungere a questa variegata e iper cromatica linea di scarpe anche una Cozzzy Slide viola, ispirata a Grimace e realizzata in stile Birkenstock? In questo caso la calzatura propone una fodera di pellicciotto sintetico viola con anche il Jibbitz di Grimace da aggiungere alla scarpa (come se tutto il resto non bastasse).

Al momento non si sa ancora quando queste calzature faranno il loro debutto e in quali mercati verranno lanciati. Tuttavia è possibile tenere sotto controllo il sito delle Crocs per sapere quando inizieranno le prevendite di queste scarpe di cui, forse, non avevamo bisogno. E che proprio per questo motivo andranno di sicuro a ruba.