Le lasagne di Paris Hilton non si tagliano manco col coltello, ma lei è soddisfatta

C’è una inaspettata lezione di stoicismo in Paris Hilton che prepara le lasagne, e cioè che non dovremmo mai giudicare il successo del nostro lavoro sulla base del risultato o delle nostre speranze, ma in base alla quantità di impegno che abbiamo messo in atto. Poco importa, in altre parole, se le lasagne che abbiamo preparato sono talmente aride e dure che non si tagliano manco col coltello: l’importante è avere fatto del nostro meglio.

A onore del vero la relazione tra Paris Hilton e le lasagne è ben più profonda di quanto potrebbe sembrare: la modella fece il suo debutto assoluto nel mondo dei fornelli proprio con questo piatto, preparandolo con grande candore e sincerità – “Non ho mai cucinato in vita mia”, ammette – e naturalmente senza rinunciare a tenere un chihuahua in braccio.

“Beh, però il giorno dopo sono sempre più buone… Vero?”

Era il gennaio del 2020, e considerando che abbiamo passato i due anni successivi dalla pubblicazione di quel video a chiuderci in casa per sfuggire al Covid viene da pensare che Paris Hilton abbia avuto parecchio tempo per collaudare e perfezionare le sue lasagne. E badate bene, la nostra protagonista sembrava più che soddisfatta mentre presentava con orgoglio al suo esercito di followers il frutto dei suoi sforzi.

Ecco, peccato che il cosiddetto test del coltello (e anche più banalmente dell’occhio, a dire il vero) abbia quasi immediatamente dissipato ogni traccia di magia. Lo strato più superiore era una aridissima distesa di pasta secca e arricciata, e quando la stessa Paris ha provato a infilare il coltello non ha potuto fare altro che ammettere la verità. “Ok, è un po’ difficile da tagliare”.

Nulla di cui preoccuparsi, Paris: la regola d’oro delle lasagne è che sono ancora più buone il giorno dopo. Nel frattempo, però, potrebbe essere una buona idea procurarsi un flessibile. Le lasagne di casa Hilton, dicevamo, hanno guadagnato la loro reputazione (buona o cattiva che sia: che differenza fa?) nell’ormai lontano 2020, e nel frattempo hanno collezionato recensioni di ogni tipo.

Il food writer Callan Boys, ad esempio, ha affermato di avere seguito la ricetta di Paris Hilton passo per passo e di avere sfornato delle lasagne che avevano “il sapore di una scarpa”. Beh, ci sembra un problema tuo, caro Callan. E il trucco del giorno dopo? Peggio ancora: “Le lasagne sono ancora peggiori dopo una notte in frigorifero: diventano una scarpa di cuoio inzuppata in un pasticcio di carne”.