Le pizzerie imperdibili di Firenze per Di Pizza

Bandierina tonda a Firenze: Di Pizza, il format itinerante creato da Garage Pizza col supporto di Dissapore, ha tenuto tappa nel capoluogo toscano individuando le migliori 14 pizzerie di questo angolo dello Stivale. Occhio, però: guai a chiamarla classifica.

Di Pizza, dicevamo, non vuole essere una graduatoria. L’idea è quella di restitruire una fotografia quanto più nitida dello stato-pizza di una determinata regione o città, così da dare corpo a una lista delle pizzerie che, a nostro giudizio, meriterebbero una visita prima di dirigersi in altri locali. Firenze è la seconda tappa, dopo la prima dedicata a Roma: pronti, partenza…

Le migliori pizzerie di Firenze e dintorni

Una manciata di parole per spiegarvi come funziona la selezione: nei mesi che hanno preceduto la cerimonia di premiazione i colleghi di Garage Pizza, sotto la direzione di Antonio Fucito, sono stati impegnati nel prendere in esame le pizzerie della zona di riferimento con tanto di carta, penna, faccia e firma.

La selezione esclude le catene, badate bene; ed è stata redatta grazie al supporto di un gruppo di partner che hanno sposato appieno lo spirito dell’iniziativa: Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Fior d’Agerola, Lactosolution ed Emme Distribuzione; con We Are Factory che ha vestito la casacca di partner tenico ufficiale nella tappa fiorentina e Carpineto Wines che ha ha portato in degustazione e abbinamento con le pizze la linea Dogajolo con le tre referenze bianco, rosato e rosso.

Bando alle ciance, dunque: di seguito la guida con i Magnifici 7+7 di Firenze, che consigliamo di provare prima di dirigersi su di altri locali, accompagnate da alcuni punti di forza e aspetti da migliorare per ciascuna di esse.

Al Solito Posto

(Piazza De Nerli 5, Via dell’Orto, 12, 50124 Firenze)

(+) Pizza ben lavorata

(+) Locale moderno

(-) Fritti con alti e bassi

A’Puteca

(Via Vincenzo Gioberti, 170, 50121 Firenze)

(+) Impasto di ottima fattura

(+) Abbinamenti generalmente ben congegnati

(-) Qualche sbavatura nell’equilibrio tra gli ingredienti

Tonda classica: macchie di pomodoro San Marzano, bufala di Battipaglia, pomodoro semidry, acciughe di Cetara, capperi disidratati, zest di limone, origano e basilico fresco.

Cipriano Pizzeria

(Viale Ludovico Ariosto, 1r, 50124 Firenze)

(+) Impasto e abbinamenti saporiti

(+) Menu ben pensato

(-) Impasti alternativi un gradino sotto ai classici

Tonda classica: salsa di pomodorino giallo Lucariello, burrata stracciata di Andria, tartare di tonno, salicornia e pepe agrumato.

Cucina Conviviale

(Via del Cronaca, 16r, 50142 Firenze)

(+) Tutti gli impasti presenti sono interessanti

(+) Abbinamenti ben pensati

(-) Margherita con meno picchi rispetto al resto

Padellino: base focaccia di farro integrale e orzo tostato condita in uscita con polpo tiepido e salsa di pesche gialle, su erbetta di campo ripassata in padella e stracciatella di burrata.

Elementi – Cocktail & Pizza Mugello

(Via del Pozzo, 13, 50031 Barberino di Mugello FI)

(+) Qualità e digeribilità dell’impasto

(+) Carta degli alcolici

(-) Qualche abbinamento manca di sostanza

Forneria

(Via de’ Bardi, 54 R, 50125 Firenze)

(+) Impasti di buona consistenza e sapidità

(+) Abbinamenti saporiti ed equilibrati

(-) Servizio con alti e bassi

Tonda classica: fiordilatte, crema di zucchine, fiori di zucca, ricotta di pecora e acciughe del Cantabrico.

Fuoco Matto

(Via Ventisette Aprile, 16, 50129 Firenze)

(+) Abbinamenti equilibrati e saporiti

(+) Menu e carta degli alcolici

(-) Lavorazione dell’impasto non sempre impeccabile

Pitta in doppia cottura farcita con insalata caprese, crema di pomodorini gialli e rossi, stracciatella di burrata, battuto di pomodoro fiorentino, olive taggiasche e crema di basilico.

Giotto Pizzeria Firenze

(Via Panzani, 57, 50123 Firenze)

(+) Impasto ben lavorato per sapidità e consistenza

(+) Abbinamenti dai sapori incisivi che non sacrificano l’equilibrio tra gli ingredienti

(-) I fritti sono un gradino sotto al resto

Tonda Classica: crema di zucchine, fior di latte, fiori di zucca, alici di Cetara, zest di limone e chips di zucchine.

Lo Spela – Naturalmente Pizza

(Via di Poneta, 44, 50022 Il Ferrone FI)

(+) Qualità degli ingredienti

(+) Impasto privo di sbavature

(-) Non tutti gli abbinamenti sono equilibrati

Manod’opera

(Viale Manfredo Fanti, 3r, 50137 Firenze)

(+) Diversi abbinamenti interessanti

(+) Sapori generalmente piacevoli

(-) Realizzazione dei vari impasti con alti e bassi

Picò – Pizza e Cocktail

(Piazza Barberini, 5, 50021 Barberino Val D’elsa FI)

(+) Impasto sapido e piacevole al morso

(+) Sapori soddisfacenti

(-) Qualche abbinamento meno indovinato in termini di quantità ed equilibrio tra gli ingredienti

Pizzagnolo

(V. Dell Agnolo, 107R, 50122 Firenze)

(+) Impasto morbido e scioglievole

(+) Sapori spesso indovinati

(-) Cottura non sempre uniforme

Pizzeria Giovanni Santarpia

(Via Senese, 155r, 50124 Firenze)

(+) Pizze classiche molto buone

(+) Impasto valido al servizio degli abbinamenti

(-) Locale un po’ angusto e rumoroso

Zanfa Bros

(Via Pisana, 82 R, 50143 Firenze)

(+) Impasto piacevole al morso

(+) Diversi abbinamenti inediti e interessanti

(-) Alcune pizze classiche un gradino sotto al resto come realizzazione

Padellino: doppia cottura con coppa di testa di pesce, salsa verde, cacio bufala di Madaio, pesto di pomodori secchi e peperoncino.