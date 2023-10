Le vendite di birra e snack crollano a causa dell’uso scorretto di un farmaco

di Manuela Chimera 10 Ottobre 2023

Questo è quello che succede quando si usano a sproposito determinati farmaci. Non solo incorri in rischi per la tua salute, ma determini anche una serie di conseguenze inaspettate. Lo sanno bene gli Stati Uniti dove, da qualche tempo, c’è la moda di assumere in maniera del tutto scorretta un farmaco nato per contrastare il diabete, ma usato attualmente per dimagrire. Ebbene: l’uso irregolare di tale farmaco sta causando un crollo nelle vendite di birra e snack.

Negli USA calo delle vendite di birra e snack a causa di un farmaco

La Teoria del Caos ci insegna che una farfalla sbatte le ali da qualche parte e questo provoca dall’altra parte del mondo un uragano. In questo caso, la farfalla è l’uso inappropriato di un farmaco, mentre l’uragano è rappresentato dal crollo delle vendite di birra e snack.

Tutto inizia con i farmaci antidiabetici come Ozempic e Wegovy. Nati per l’appunto per contrastare il diabete di tipo 2, negli Stati Uniti adesso sono usati a sproposito dalla gente per via del fatto che aiutano a perdere peso e riducono l’appetito.

In molti sostengono che questi farmaci “miracolosi” aiutino a bruciare il grasso in eccesso, quindi ecco che anche persone non diabetiche li stanno assumendo pur non avendone bisogno. E tralasciando il fatto che vengono segnalati effetti collaterali anche notevoli. Una donna ha segnalato che, a seguito dell’assunzione di Ozempic, ha sviluppato ustioni gravi intorno ai genitali. La paziente in questione era effettivamente diabetica e ha rivelato che sì, l’iniezione di Ozempic l’aveva aiutata a stabilizzare il diabete, ma aveva sviluppato subito dopo una forma di depressione.

Successivamente ha iniziato a sentire dei dolori forti e brucianti a livello di schiena, spalle e braccia, persistenti. Infine ad agosto sono comparsi i dolori e le ustioni a livello dei genitali. Effettivamente, come in molti altri farmaci, anche l’Ozempic fra gli effetti collaterali segnala fenomeni di prurito e orticaria.

Ma non è finita qui: altre persone hanno lamentato fenomeni di depressione, tendenze suicide e paralisi dello stomaco dopo l’assunzione del farmaco.

Nonostante ciò, c’è gente che, pur non essendo diabetica, per provare a dimagrire facilmente e senza fatica, usa questo farmaco. Che però riduce l’appetito e dunque la gente è meno propensa a comprare comfort food o cibi non indispensabili.

Effettivamente, le azioni di Nestlé sono scese recentemente del 2,5%, mentre Mondelez degli Oreo e delle Chips Ahoy, ha visto le sue azioni scendere del 2,7%. In calo dell’1% anche quelle dei Kraft Heinz Company e dell’1,3% quelle di Constellation Brands della birra Modelo Especial (già, proprio la birra che ha soppiantato la Bud Light come birra preferita dagli americani). E anche Kellanova, ex Kellogg’s, è scesa dell’1,5%.

Certo, si potrebbe pensare all’inflazione, ai rincari, alla crisi del costo della vita, ma secondo John Furner, CEO di Walmart US, la colpa è di questi farmaci: riducendo l’appetito, inducono la gente a comprare meno birra e snack.

Effettivamente Walmart, che vende sia questi farmaci che birra, snack e affini, riesce a individuare con attenzione i cambiamenti nei modelli di acquistodegli acquirenti. Per esempio, in questo caso gli è bastato mettere a confronto le abitudini di acquisto di coloro che usano questi farmaci e di coloro che non li utilizzano. Hanno così notato che coloro che usano questi farmaci, hanno ridotto del 20% la loro spesa, proprio perché sentono meno l’esigenza di comprare birra e snack.