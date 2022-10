Lecca lecca in fila: il Guinness World Record va a una società di soccorso con oltre 11 mila

di Luca Venturino 13 Ottobre 2022

Quando vi raccontiamo di Guinness World Record di questo tipo – tenere le uova in equilibrio sul dorso di una mano, impilare le M&M’s una sull’altra e via dicendo – i commenti sono sempre gli stessi: possibile che non avessero di meglio da fare? Al di là della gloria di entrare nel Libro dei Primati dobbiamo ammettere che tendenzialmente commenti di questo tipo non hanno tutti i torti, ma nel caso di questo record, ossia la più lunga fila composta da lecca lecca, c’è un intento decisamente più serio.

Nell’aprile 2022, la provincia sudafricana del KwaZulu-Natal ha subito devastanti inondazioni causate da giorni di forti piogge. Oltre 400 persone sono state uccise e altre migliaia sono state sfollate: se non fosse stato per gli sforzi eroici dell‘NSRI (National Sea Rescue Institute) del Sud Africa, il bilancio sarebbe stato ancora più tetro. L’NSRI è un’organizzazione di soccorso guidata da volontari che è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: i suoi membri spiccano per spirito di squadra e comunicazione, rendendoli i candidati ideali per creare la fila di lecca lecca più lunga al mondo. Per raggiungere il record, la linea doveva essere lunga almeno 9.999 lecca lecca, e ognuno doveva toccare il suo vicino. “Svolgiamo il lavoro più difficile per salvare vite umane, quindi posare i lecca lecca sarà proprio come una passeggiata nel parco” ha commentato un volontario. “Ne metteremo molti più di diecimila”.

La minaccia, ovviamente, arrivava dal forte vento che avrebbe potuto muovere i dolciumi: in primo luogo, i volontari hanno iniziato tracciando una linea serpeggiante attraverso la passerella su cui sarebbero stati sdraiati i singoli lecca lecca. Dopo essersi divisi in squadre di due per affrontare diverse sezioni, i volontari dell’NSRI hanno fatto rapidi progressi. Ci sono voluti solo 90 minuti per posare ben 11602 lecca lecca, con una linea che superava il kilometro in lunghezza. I dolciumi, ovviamente, non andranno sprecati, anzi: i volontari li distribuiranno durante gli eventi di comunità e le presentazioni scolastiche in futuro.