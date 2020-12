Leo Messi per Natale ha regalato una birra a tutti i portieri ai quali ha fatto gol

Leo Messi ha deciso di festeggiare il Natale in modo particolare: ha regalato una birra a tutti i portieri a cui ha fatto gol. Anzi, per la precisione, insieme a un suo sponsor, ha scelto di spedire una birra per ogni gol-record fatto con la stessa maglia, quella del Barcellona.

Si tratta di 644 gol. Ogni bottiglia inviata è stata poi personalizzata col numero del gol in questione. Fra coloro che hanno ricevuto la birra c’è stato anche Gigi Buffon. Proprio il portiere della Juventus su Instagram ha ribadito che quello di Leo è un record eccezionale. Per batterlo bisognerebbe cambiare le regole del calcio e assegnare un rigore per ogni contatto, altrimenti sarà difficile riuscire a superarlo.

Questo è il post di Instagram dove Leo Messi ha parlato della sua iniziativa:

e qui c’è la risposta di Gigi Buffon:

Di recente, anche altri due celebri calciatori sono stati protagonisti di un divertente siparietto a suon di birra. Christian Vieri aveva regalato ad alcuni suoi amici calciatori delle birre del suo nuovo marchio, Bombeer. Fra di essi c’era anche Francesco Totti, il quale lo aveva ringraziato per il pensiero, non rinunciando però a fare un po’ di ironia e chiedendogli sornionamente se non gliene avesse mandate un po’ troppe, riferendosi al fatto che Vieri gli aveva spedito pochissime bottiglie.