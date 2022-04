Leonardo DiCaprio investe in Neat Burger, la catena vegana di Lewis Hamilton

Leonardo DiCaprio è entrato a far parte di Neat Burger, la catena vegana di Lewis Hamilton, in qualità di investitore strategico.

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

L’ultima volta che vi parlammo di Neat Burger, la catena di hamburger vegani lanciata dal campione della Formula 1 Lewis Hamilton nel 2019, fu in occasione della sua nomina come ‘Compagnia dell’anno‘ da parte della PETA. Ora, in vista di alcuni piani di crescita che prevedono uno sviluppo sul piano internazionale, il brand ha avuto il piacere di accogliere tra i suoi Leonardo DiCaprio, che si unisce in qualità di investitore strategico.

DiCaprio, che di fatto è uno degli ambientalisti più conosciuti al mondo, e che non perde occasione per sfruttare il proprio peso mediatico per promuovere messaggi di sostenibilità e rispetto del pianeta, ha dichiarato che l’introduzione di alternative sostenibili all’interno del nostro sistema alimentare “è uno dei modi chiave in cui possiamo fare la differenza nella riduzione delle emissioni globali”, e che l’approccio portato avanti da Neat Burger rappresenta un’importante, potenziale soluzione. Come accennato in apertura, il brand si sta preparando per una campagna di espansione che, tra le altre cose, dovrebbe portare all’apertura del suo primo punto vendita fisico negli Stati Uniti prima della fine dell’anno: a tal proposito, nella giornata del 28 aprile, la società ha annunciato l’inizio di una raccolta fondi da 30 milioni per sostenere il progetto di crescita.

“Il nostro obiettivo quest’anno è entrare nel mercato di New York e affermarci all’interno della comunità locale prima di espanderci tramite il nostro modello ibrido di ristoranti online e offline ad altre regioni come Miami, Austin e L.A.” ha spiegato il co-fondatore e Presidente Tommaso Chiabra, indicando nel frattempo gli Stati Uniti come mercato principale. Al momento, secondo quanto riportato da Bloomberg, la valutazione della società si aggira intorno ai 100 milioni di dollari.