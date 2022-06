Leonardo DiCaprio si lancia nel business dello champagne che salverà l’ambiente

di Manuela 23 Giugno 2022

Che Leonardo DiCaprio sia estremamente attento all’ambiente, lo si sa: l’attore, 47 anni, è un fervente attivista. Questa volta, però, ha deciso di salvaguardare l’ambiente in un modo un po’ insolito: ha investito nello champagne francese ecocompatibile Telmont.

A dare l’annuncio è stato Rémy Cointreau, il proprietario di maggioranza dell’azienda: l’attore ha acquisito una partecipazione nella società. Leonardo DiCaprio è stato attirato dall’interesse verso questo marchio centenario con sede a Damery a causa delle sue buone credenziali ecologiche: il marchio, infatti, è assati attento alla questione della biodiversità, all’uso di energia rinnovabile al 100% e alla riduzione della propria impronta ambientale.

Telmont è un’azienda che fa risalire la sua fondazione sino al 1912. Sorge nel nord della Francia, vicino a Epernay: a gettare le sue fondamenta su il viticoltore locale Henri Lhopital durante le rivolte delle Champagne, una serie di disordini provocato da quattro anni di cattivi raccolti.

Dopo la morte di Henri nel 1937, fu il figlio Andre a subentrargli. Due anni dopo Andre si unì al secondo reggimento dei Corazzieri e da qui nasce il logo di Telmont, un elmo da cavaliere per l’appunto.

DiCaprio non è certo l’unico nome noto ad aver investito in questa azienda: nell’ottobre 2020 anche la società di bevande Rémy Cointreau aveva acquisito la quota di maggioranza della Telmont.

Comunque sia, il binomio star/vino funziona sempre. Il rap Jay-Z ha un suo marchio di champagne, Armand de Brignac: nel febbraio 2021 la Moet Hennerssy ne ha acquisito il 50%. E che dire della collaborazione fra Lady Gaga e Dom Pérignon per creare il rosato in edizione limitato The Queendom? Senza dimenticare, poi, l’azienda vinicola francese di Brad Pitt e Angelina Jolie… ah, no, quella, con tutto il contenzioso legale che si porta dietro fra i due ex coniugi, merita un discorso a parte.