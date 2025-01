L’ex boss di BrewDog ci prova con un reality, e già tutti lo odiano

James Watt, controverso fondatore del birrificio BrewDog, che ha lasciato nel 2024 dopo 17 anni al timone, deve essersi messo in testa l’ambizione di diventare l’uomo più detestato del Regno Unito. Impresa in cui, parimenti alla sua esperienza nel mondo birrario, gli sta riuscendo molto bene.

La riuscita di un progetto del genere non è affatto facile come sembra, e richiede una lunga pianificazione, a iniziare da una continua ostentazione di uno spirito punk difficilmente compatibile con l’ingresso in azienda di un fondo d’investimento, passando per varie accuse di molestie sessuali e di un ambiente di lavoro tossico, e concludendo con dichiarazioni su Instagram (ora rimosse), in cui se la prende con la ricerca di un equilibrio vita-lavoro, le quali hanno suscitato reazioni indignate.

Cosa poteva mancare per concludere l’opera? Un reality show, ovviamente, le cui immagini promozionali gli hanno già meritato il titolo di “programma più irritante del mondo”, secondo il The Herald.

Il reality di Watt

Una certa coerenza va riconosciuta a Watt. Anche in questo caso insiste con dichiarazioni rivoluzionarie: “sono stanco e stufo con il solito format televisivo del business reality show, basato su stilemi logori e stereotipi stantii di imprenditori”, ma la sua soluzione che propone risulta in verità alquanto borghesuccia: l’ennesimo reality show scopiazzato da “The Apprentice”, programma nato più di 20 anni fa che vedeva come protagonista un certo Donald Trump. E a ben vedere sembrerebbe proprio che Watt, coi suoi trascorsi e i suoi atteggiamenti, si ispiri molto più a “The Donald” che a Tim Armstrong o Joey Ramone.

Un ambito, quello dei reality show dedicati al mondo del business in cui l’ex numero uno di BrewDog ha già esperienza, avendone anche vinto uno: “The Last Millionaire“, andato in onda nel 2008 e durato una sola stagione.

Il programma si chiamerà “House of Unicorns” e vedrà imprenditori e uomini d’affari sfidarsi per un premio di due milioni di sterline, di cui un milione messo in palio da James in persona e l’altro dalla Founders Capital. Insomma, sembra che Watt stia riuscendo alla grande in questa sua più recente impresa, e i giornali scozzesi ne prendono atto: per loro si è già guadagnato il soprannome di “quello s*****o di BrewDog“.