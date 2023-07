Lidl lancia il Sacchetto Antispreco, per salvare frutta e verdura non perfette

Lidl ha deciso di combattere gli sprechi alimentari lanciando il Sacchetto Antispreco, in modo da salvare la frutta e la verdura ancora edibili, ma non perfette

di Manuela Chimera 28 Luglio 2023

Lidl si sta dedicando ultimamente alla lotta contro gli sprechi alimentari. In questo caso ha deciso di lanciare il Sacchetto Antispreco: in pratica venderà a un prezzo fisso un sacchetto di frutta e verdura edibile, ma non perfetta dal punto di vista estetico o con confezione danneggiata.

Come funziona il Sacchetto Antispreco di Lidl?

L’iniziativa del Sacchetto Antispreco sarà attivata in tutti i 730 punti vendita di Lidl in Italia. I clienti potranno comprare questi sacchetti pieni di frutta e verdura che non soddisfano più gli standard commerciali dell’azienda, pur essendo frutta e verdura ancora perfettamente sana e commestibile.

Ogni giorno il personale del singolo punto vendita di Lidl si occuperà di selezionare i prodotti e di preparare i Sacchetti Antispreco. Questi saranno poi messi in vendita dento un apposito carrello dedicato all’iniziativa che si troverà nella zona dietro le casse.

Ciascun Sacchetto Antispreco conterrà circa 4 kg di frutta e verdura e potrà essere acquistato al prezzo fisso di 3 euro. Ovviamente il numero di sacchetti preparati e confezionati all’interno di ogni singolo punto vendita varierà a seconda della quantità giornaliera di merce ortofrutticola idonea a finire in questi sacchetti.

LEGGI ANCHE Lidl vince la causa contro Tesco per il design del logo del programma di sconti

Il che vuol dire: se arrivate da Lidl e non ci sono più questi sacchetti, inutile arrabbiarsi e pretendere che ne vengano preparati altri perché vuol dire che per quel giorno è andata esaurita la frutta e la verdura idonee a essere inserite nel sacchetto. La precisazione è doverosa visto che già mi figuro le orde di clienti inferociti che protesteranno se non trovano il sacchetto in questione.

Ci chiediamo una cosa, però: sarà possibile sapere quale tipo di frutta e verdura sia presente nei sacchetti? Immaginiamo e speriamo di sì, altrimenti si rischia che la gente si ritrovi con frutta e verdura non di suo gusto che potrebbe andare comunque buttata e sprecata perché non verrà mangiata.

Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, ha spiegato che, come catena di supermercati, possono svolgere un ruolo importante nella lotta contro gli sprechi alimentari, un tema a loro molto caro e sul quale sono attivi già da parecchi anni con parecchie iniziative. Grazie al Sacchetto Antispreco, ecco che Lidl vuole promuovere un consumo più consapevole, sensibilizzando i clienti che pare abbiano dimostrato di apprezzare sin da subito tale iniziativa.

Ricordiamo che l’iniziativa dei Sacchetti Antispreco fa parte del più vasto progetto di Lidl che va sotto il nome di “Too Good To Waste”, quello lanciato nel 2019 da Lidl e che prevede l’applicazione di sconti mirati in modo da promuovere la vendita dei prodotti che si stanno avvicinando alla data di scadenza.

In aggiunta, oltre ad aver ottimizzato i processi di ordine, stoccaggio e rotazione della merce, ecco che le eccedenze vengono donate alla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Questo progetto, ribattezzato “Oltre il carrello – Lidl contro lo spreco”, ha permesso di recuperare più di 31mila tonnellate di cibo, pari a circa 62 milioni di pasti.