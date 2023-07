Spreco alimentare in aumento in estate: +30mila tonnellate a causa del turismo

Secondo i dati ti Too Good To Go, lo spreco alimentare aumenta in estate: si stimano +30mila tonnellate di sprechi a causa del turismo

di Manuela Chimera 19 Luglio 2023

A dirlo è l’app Too Good To Go, l’azienda che si occupa di evitare lo spreco alimentare. Proprio quest’ultimo in estate sembra aumentare. Si stima che, infatti, a causa del turismo, gli sprechi alimentari estivi aumentino di qualcosa come 30mila tonnellate.

Perché d’estate aumenta lo spreco alimentare?

Il fatto è che, d’estate, in Italia arrivano tantissimi turisti. Secondo i dati di Sojern, multinazionale che si occupa del travel marketing, l’Italia è la seconda meta europea più amata nel mondo, seconda solamente alla Spagna in questa estate 2023.

La tendenza è stata confermata anche da Demoskopika: nel 2023 in Italia si prevede l’arrivo di qualcosa come 127 milioni di turisti, con una crescita del +12,2% rispetto al 2022.

Tuttavia, se da una parte l’aumento dei turisti è un bene, dall’altra crea delle criticità anche riguardo al cibo che potenzialmente può andare sprecato. Mirco Cerisola, Italian Country Director di Too Good To Go, ha spiegato che questi numeri rappresentano un segnale positivo per il settore turistico italiano, ma contemporaneamente devono farci riflettere nell’ottica del consumo sostenibile e dello spreco alimentare.

Considerando che in Italia buttiamo via una media di 183 grammi di cibo al giorno (quindi 67 kg all’anno), si può stimare il potenziale spreco aggiuntivo collegato al turismo del 2023, arrivando a più di 30mila tonnellate.

Le regioni italiane in cui è previsto un maggior afflusso di turisti sono il Lazio e la Toscana, con cifre rispettivamente di 33,8 milioni e 49,8 milioni di presenze. Traslando il tutto in termini di spreco alimentare, ecco che si arriva a circa 15mila tonnellate di cibo sprecate.

Da qui nasce la sfida lanciata da Too Good To Go: visto che nel 2022, nei mesi di luglio e agosto, l’app aveva salvato 69mila pasti a Roma e 9mila pasti a Firenze, ecco che quest’anno mira ad arrivare rispettivamente a 75mila e 15mila Surprise Bags. Il tutto confermerebbe, poi, il trend positivo del 2021: da gennaio 2023, l’app ha salvato a Roma 335mila pasti, evitando così 837.500 kg di CO2. A Firenze, invece, ha salvato 45mila pasti da inizio anno, evitando così l’emissione di 112.500 kg di CO2.

Per fare questo, Too Goo To Go si è arrivata per permettere di salvare del cibo tramite l’app anche quando si sta viaggiando. Il tutto è stato resto possibile grazie a una collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Praticamente nelle stazioni aderenti all’iniziativa (Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Principe, Milano Centrale, Milano Garibaldi, Roma Termini, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova) sarà possibile ritirare la Surprise Bag scelta.