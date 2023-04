Lidl vince la causa contro Tesco per il design del logo del programma di sconti

di Manuela Chimera 19 Aprile 2023

Abbastanza prevedibilmente, alla fine Lidl ce l’ha fatta: la catena di supermercati-discount tedesca, infatti, ha vinto la causa legale intentata qualche tempo fa contro il rivale inglese Tesco, reo di aver “scopiazzato” forse in maniera un po’ troppo spudorata il logo di Lidl per realizzare il logo del suo programma di sconti.

Lidl vs Tesco: 1 a 0

In realtà questa causa legale risale a un po’ di tempo fa. Era il 2020, la pandemia era appena iniziata, ma ecco che Lidl e Tesco avevano anche altro di cui occuparsi. In pratica Lidl aveva portato in tribunale Tesco poco dopo che quest’ultima aveva lanciato il suo programma di sconti “Clubcard Price” dotandolo di logo formato da un cerchio giallo su sfondo quadrato blu.

Il design di questo logo vi sembrava alquanto famigliare? Beh, per forza: è praticamente il logo di Lidl. Tesco aveva ideato un logo per il suo programma di sconti che era sospettosamente simile a quello del rivale Lidl, inserendolo accanto a specifici prodotti scontati e usandolo in generale per promuovere questo programma.

Ovviamente Lidl non aveva potuto fare a meno di notare questa strana rassomiglianza e aveva proceduto a denunciare il tutto in tribunale, sostenendo che Tesco avesse copiato deliberatamente il suo logo per indurre i clienti a pensare che i rispettivi prezzi fossero comparabili (con Tesco che aveva fatto specchio riflesso ribattendo quanto Lidl fosse ipocrita visto che copiava marchi di prodotti noti come gli Oreo). Il processo è così andato avanti e adesso il giudice Joanna Smith ha emesso la sua sentenza: Tesco aveva “approfittato ingiustamente della reputazione distintiva” del logo di Lidl e dei prezzi bassi del marchio rivale.

Tuttavia il giudice ha anche respinto l’argomentazione di Lidl secondo la quale Tesco aveva deliberatamente avuto l’intenzione di cavalcare l’onda della popolarità di Lidl. Dopo aver sentito la sentenza, un portavoce di Lidl ha dichiarato che l’azienda è lieta che il tribunale abbia dato ragione a loro ed è anche contenta che ora il tribunale ordini a Tesco di smettere di usare il logo Clubcard.

E Tesco? Beh, ovviamente ha annunciato la sua intenzione di presentare ricorso contro questa sentenza. E ha anche aggiunto che questa sentenza non avrà nessun impatto sul loro programma Clubcard Price e che questo andrà avanti come previsto.

Adesso bisognerà vedere cosa diranno i giudici del ricorso di Tesco. Anche perché è innegabile che colori e forma del logo di Tesco siano troppo simili a quelli di Lidl perché la cosa possa essere casuale.