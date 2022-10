Lidl, Mandorle fritte con zucchero, miele e sale di Sol & Mar: richiamo per rischio fisico

di Manuela 14 Ottobre 2022

Anche sul sito Lidl è stato pubblicato un nuovo richiamo dopo quello relativo ai Wurstel Servelade di Dulano: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Mandorle fritte con zucchero, miele e sale di Sol & Mar a causa di un rischio fisico. Sul sito l’allerta è stata pubblicata in questi ultimi due giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mandorle fritte con zucchero, miele e sale, il codice EAN è 4056489256144, il marchio del prodotto è Sol & Mar, mentre il nome dell’azienda produttrice è Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A. (azienda spagnola). Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento di Borges Agricultural & Industrial Nuts sito a Reus, in Spagna.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

1114186: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 aprile 2023

1114407: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 maggio 2023

1114543: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 maggio 2023

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè non è possibile escludere la contaminazione da corpi estranei metallici.

Nell’avviso viene sottolineato che il richiamo riguarda esclusivamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione, mentre altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti nel richiamo. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per richiedere il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

Per ulteriori informazioni, poi, è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800480048. Inoltre l’azienda produttrice spagnola Borges Agricultural & Industrial Nuts si scusa per gli eventuali disagi arrecati.