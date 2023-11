Lindt ha fatto partire la “guerra del gianduiotto” e i marchi storici si sono messi di traverso

di Manuela Chimera 6 Novembre 2023

Lindt ha fatto decisamente arrabbiare i produttori storici del gianduiotto. Il fatto è che il Comitato del Giandujotto di Torino Igp ha appena chiesto di poter ottenere a livello europeo il riconoscimento come Indicazione geografica protetta per il Giandujotto di Torino. Il che ci sta, non fosse che attualmente il procedimento di richiesta è fermo ai box di partenza perché Lindt si è incaponita nel voler cambiare la ricetta. Il colosso svizzero, infatti, ha esplicitamente richiesto che nella ricetta del disciplinare venga inserito anche il latte. Eresia tuonano però i marchi storici come Ferrero, Venchi, Domori e Gobino: il gianduiotto non deve veder passare il latte neanche da lontano, visto che il vero gianduiotto si compone di soli tre ingredienti, nocciole, zucchero e massa di cacao.

E stop: il latte non ci azzecca nulla con la ricetta tradizionale. Certo, se poi parliamo di produzione industriale di massa, è ovvio che siano stati inseriti altri ingredienti. Ma considerando che qui si parla di una Igp, dovrebbe essere prodotta con gli ingredienti della ricetta originaria, non con quelli di comodo.

Scoppiata è la guerra dei gianduiotti

Per Antonio Borra, segretario del Comitato del Giandujotto di Torino Igp, la richiesta arrivata dalla Lindt è del tutto “inaccettabile”. Questo perché, come dicevamo prima, il gianduiotto si produce con nocciole, zucchero e massa di cacao, non con il latte o i suoi derivati.

La richiesta di far diventare il Giandujotto di Torino una Igp va avanti dal 2017. Grandi aziende come Ferrero, Venchi, Domori e Pastiglie Leone stanno sostenendo tale progetto. Ma non sono sole: accanto a loro ci sono anche maestri cioccolatieri del calibro di Guido Gobino, Guido Castagna e Giorgio e Bruna Peyrano.

Borra ha spiegato che il giro d’affari dei gianduiotti ha un valore di circa 200 milioni di euro all’anno. E lancia una frecciata neanche troppo velata a Lindt: “Un gruppo svizzero non può far naufragare un progetto europeo”.

Se giustamente vi state chiedendo perché la Lindt si stia incaponendo tanto e a che titolo, beh, è presto detto. A produrre i primi gianduiotti (presentati al pubblico proprio dalla Gianduia, la maschera tipica del Carnevale di Torino) fu la ditta Caffarel che, guarda caso, dal 1997 appartiene alla Lindt. Correva l’anno 1865 e la Caffarel doveva risolvere un problema: Napoleone Bonaparte aveva indetto un blocco continentale, impedendo così al cacao di arrivare in Europa.

Caffarel aveva così ovviato a questa penuria di cacao aggiungendo ai suoi cioccolatini la nocciola tonda gentile delle Langhe. Da lì erano nati i Gianduiotti. Che però non hanno il latte nel loro impasto. Staremo ora a vedere chi la spunterà, se la ricetta tradizionale o le esigenze del commercio di massa.