Siamo pronti a vedere Joe Bastianich all’Isola dei Famosi?

Permetteteci un goccio di preoccupazione. A casa Bastianich non si serve più caviale e salmone a Natale? Che per carità, non fraintendeteci: sarà pur vero che la prospettiva di vedere Joe demolire, con quella sua parlata un po’ trascinata che di tanto in tanto inciampa sui pronomi e sulle pronunce, i magri (a volte magrissimi) pasti dell’Isola dei Famosi un po’ ci affascina; ma è altrettanto vero che dopo le partecipazioni (e vittorie) a Pechino Express e Il Collegio cominciamo a temere le prime apparizioni anche a Uomini e Donne e al Grande Fratello. Joe, con noi puoi confessarti: caro bollette e compagnia bella hanno costretto anche te a stringere la cinghia?

Insomma, la notizia ve l’abbiamo messa un po’ fra le righe – Joe Bastianich sarà uno dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi. A rompere la bolla del riserbo è il sito di Davide Maggio, che dà per certo lo sbarco dell’ex giudice di MasterChef sulle coste dell’Honduras.

Joe Bastianich, il primo naufrago

Joe Bastianich non è certo estraneo alla luce delle telecamere, dicevamo. A onore del vero si potrebbe dire che è proprio attraverso il piccolo schermo che è riuscito a forare la bolla del suo settore (la ristorazione) approdando sul piano della notorietà (inter)nazionale: Bastianich è diventato conosciuto in tutto lo Stivale anche e soprattutto grazie alla sua avventura a MasterChef, dove ha formato, con Carlo Cracco e Bruno Barbieri, uno dei tridenti più caustici e iconici del programma.

Il resto della strada è stato in discesa. Concorrente ad Amici nel 2019, giudice a Italia’s Got Talent e a Name That Tune – Indovina la canzone, e poi ancora – come accennato qualche riga fa – nel mondo dei reality show con Pechino Express 2023 e Il Collegio; il tutto vestendo gli ormai obbligatori panni del personaggio spigoloso e intransigente.

Ora l’Isola dei Famosi, stando all’indiscrezione di Davide Maggio, con il programma che prenderà il via a partire dalla prossima primavera. Non abbiamo dubbi sul fatto che Joe Bastianich, forte del suo atteggiamento, contribuirà a creare frizioni e dinamiche narrative più o meno pruriginose con gli altri naufraghi, e pare dunque chiaro il motivo per cui i produttori del programma lo abbiano voluto a bordo (o naufragato, sarebbe forse meglio dire).

Il dubbio, però, ci rimane. Joe, non è il caso di arrivare a litigare con Gianni Sperti e Tina Cipollari: se c’è qualcosa che non va puoi dircelo. Anche con un uno dei tuoi cartelli, se preferisci.