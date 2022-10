Listeriosi: morto il 75enne ricoverato a Campobasso a causa (forse) della ricotta contaminata

di Manuela 8 Ottobre 2022

Purtroppo la listeriosi ha fatto un’altra vittima in Italia: è morto il 75enne ricoverato a Campobasso. L’uomo probabilmente si era infettato mangiando della ricotta contaminata. L’uomo era originario di Bojano, in provincia di Campobasso: l’uomo è deceduto a causa delle complicanze scatenate dall’infezione provocata dalla Listeria monocytogenes.

L’uomo era ricoverato ormai da giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Carderelli di Campobasso. L’ipotesi più probabile è che l’uomo si sia infettato mangiando un alimento contaminato. Anzi: più precisamente si parla di ricotta in questo caso. In realtà le indagini sono ancora in corso: l’ufficio di Igiene sta cercando di risalire al cibo che è stato all’origine di questa infezione.

Il fatto è che l’uomo soffriva già di altre patologie pregresse e l’infezione scatenata dalla L. monocytogenes ha aggravato le sue condizioni di salute tanto da condurlo al decesso. Gli altri recenti casi di listeria che stanno tenendo banco in questo momento in Italia sono stati collegati a wurstel di pollo e tramezzino con salmone e maionese contaminati (in questi ultimi casi anche il Ministero della Salute ha proceduto al richiamo di determinati lotti di alcuni prodotti contaminati, oltre a diramare consigli su come evitare questa intossicazione alimentare).

Un paio di giorni fa anche un altro 80enne era morto a causa della Listeriosi, ma questa volta dopo aver mangiato dei wurstel di pollo crudi.