Wurstel di pollo contaminato dalla Listeria: 80enne muore di meningite

di Manuela 4 Ottobre 2022

Secondo quanto riferito da Repubblica, ci sarebbe stato un nuovo caso di listeriosi ad Alessandria. Lo scorso 29 settembre, infatti, un uomo di 80 anni è morto a seguito di una meningite da Listeria monocytogenes sviluppata dopo aver mangiato un wurstel crudo di pollo.

Sulla questione le indagini sono ancora in corso: il Ministero della salute (che ha da poco diramato una nota in merito alle precauzioni da prendere), la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l’Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria stanno mandando avanti gli esami per capire se questo ceppo di Listeria è lo stesso (l’St 155) che ha causato la morte di altre tre persone fra il dicembre del 2021 e il il giugno 2022 in Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.

Quello che si sa è questo: l’uomo, un anziano di 80 anni, era stato portato d’urgenza all’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo il 25 settembre. L’uomo era apparso subito in gravi condizioni e dagli esami del sangue era subito emersa la causa del suo stato di sofferenza: aveva sviluppato una meningite da Listeria monocytogenes.

Anche a causa della sua età, le condizioni dell’uomo si sono aggravate rapidamente e per lui i medici non hanno potuto fare nulla: è morto quattro giorni dopo essere arrivato al Pronto Soccorso.

Al che sono partite le indagini del caso. Parlando con i parenti, è saltato fuori che era abitudine dell’uomo mangiare wurstel crudi. Effettivamente, poi, l’uomo aveva comprato dei wurstel da una grande azienda alimentare che ha fra i suoi fornitori anche l’azienda Agricola Tre Valli (la stessa azienda in cui è stato segnalato un focolaio di Listeria che ha contaminato diversi lotti di wurstel che sono stati di recente ritirati dal commercio: la Tre Valli nel frattempo ha attivato tutte le misure necessarie per proteggere i consumatori, ritirando i lotti risultati positivi).

Adesso le analisi dovranno stabilire se il ceppo di Listeria che ha provocato la meningite dell’uomo è lo stesso dei tre casi di morte avvenute per Listeria fra il 2021 e il 2022.